Экономика

15:39 25.02.2021

Ощадбанк открыл 12 ипотечных центров в 10 областях Украины

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Ощадбанк открыл 12 ипотечных центров в 10 областях Украины

 Государственный Ощадбанк (Киев) открыл 12 ипотечных центров Oschad Home в 10 областях Украины на базе существующих отделений банка, сообщила пресс-служба финучреждения в четверг.

Согласно сообщению, центры предоставляют полный комплекс услуг для комфортного заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества, в том числе предоставление кредита, услуги нотариуса, проверка, конвертация и пересчет денег, проведение всех банковских операций.

Указывается, что каждый договор сопровождает отдельный менеджер, а банк проверяет все документы - как самого объекта недвижимости, так и информацию о продавце.

Банк отметил, что воспользоваться ипотечным центром могут не только клиенты, но и партнеры банка: агентства недвижимости, брокеры, застройщики.

Пресс-служба добавила, что в дальнейшем планирует открыть еще 25 ипотечных центров во всех областных центрах и крупных городах страны.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #ипотечный_банк #ощадбанк
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