Увольнение Коболева и смена набсовета "Нафтогаза" маловероятны - источник

Премьер-министр Денис Шмыгаль получил письмо и.о. министра энергетики Юрия Витренко с предложением уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и сменить членов наблюдательного совета компании, однако реализация этих предложений маловероятна, сообщил источник в правительстве.

"Письмо такое есть. Будет дан формальный ответ", – сказал источник журналистам во вторник.

Как сообщалось, Витренко на минувшей неделе объяснил свои кадровые предложения выполнением поручения премьера проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи и результаты аудита Госаудитслужбы.