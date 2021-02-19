Экономика

11:49 19.02.2021

Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

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Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3364-1 относительно сертификации оператора системы передачи (ОСП) "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator).

За соответствующую законодательную инициативу председателя энергокомитета Рады Андрея Геруса (фракция "Слуга народа") проголосовали 274 депутатов.

Предлагается, в частности, внести изменения в ч.3 ст.32 закона о рынке электроэнергии, согласно которым ОСП сможет быть не только собственник системы передачи, как записано в действующем законе, но и субъект хозяйствования государственной формы собственности, которому переданы права на ее управление.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основной его задачей является урегулирование вопроса сертификации ОСП по модели ISO, предусматривающей: ОСП пользуется имуществом, обеспечивающем целостность объединенной энергосистемы Украины и диспетчерское управление, при этом такое имущество остается в собственности государства.

На необходимости принятия изменений в закон о рынке электроэнергии, позволяющим сертифицировать ОСП, неоднократно акцентировали в "Укрэнерго", отмечая, что это - один из ключевых вопросов обеспечения интеграции ОЭС Украины с европейской энергосистемой, запланированной на 2023 год.

Как сообщалось, Верховная Рада в начале сентября 2020 года не поддержала законопроект №3364-1 (217 голосов "за") о сертификации НЭК "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator), отправив его на повторное первое чтение. 

В феврале 2020 года решение регулятора о предварительной сертификации "Укрэнерго" не поддержал Секретариат Энергетического сообщества, указав, что компания, которая подала заявку на сертификацию, не соответствует требованиям по части владения активами. При этом Секретариат указал на необходимость внесения в украинское законодательство изменений, которые бы позволили сертифицировать оператора по модели ISO.

НКРЭКУ 7 октября 2019 года приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" в качестве независимого ОСП, которое предусматривало внесение изменений в закон "О рынке э/э" (в ч.3 ст. 32) для окончательной сертификации компании.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

Теги: #укрэнерго #рада
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