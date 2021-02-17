"Интергал-Буд" назначил нового руководителя департамента коммерческой недвижимости

Строительная компания "Интергал-Буд" назначила Татьяну Деркач на должность руководителя департамента коммерческой недвижимости.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, ранее Деркач работала операционным директором столичного БЦ Senator. Ее опыт работы в сфере управления недвижимостью составляет 13 лет.

Деркач также неоднократно выступала спикером на профильных мероприятиях и была преподавателем курсов по управлению недвижимостью. Новый руководитель имеет высшее экономическое образование, окончила pre-MBA "Бизнес" в Международном институте менеджмента.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2020 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.