Экономика

15:48 17.02.2021

"Интергал-Буд" назначил нового руководителя департамента коммерческой недвижимости

1 мин читать
"Интергал-Буд" назначил нового руководителя департамента коммерческой недвижимости

Строительная компания "Интергал-Буд" назначила Татьяну Деркач на должность руководителя департамента коммерческой недвижимости.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, ранее Деркач работала операционным директором столичного БЦ Senator. Ее опыт работы в сфере управления недвижимостью составляет 13 лет.

Деркач также неоднократно выступала спикером на профильных мероприятиях и была преподавателем курсов по управлению недвижимостью. Новый руководитель имеет высшее экономическое образование, окончила pre-MBA "Бизнес" в Международном институте менеджмента.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2020 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Теги: #недвижимость #кадры #интергал_буд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:25 17.02.2021
Цена качественных проектов жилья в пригороде сравнялась с аналогичными по классу в центре столицы – эксперт

Цена качественных проектов жилья в пригороде сравнялась с аналогичными по классу в центре столицы – эксперт

19:52 16.02.2021
Директор финдепартамента МВФ Твиди покинет пост 31 июля 2021 г

Директор финдепартамента МВФ Твиди покинет пост 31 июля 2021 г

17:55 16.02.2021
В Киевской области в 2021г ожидается ввод в эксплуатацию трех новых складских комплексов

В Киевской области в 2021г ожидается ввод в эксплуатацию трех новых складских комплексов

14:06 16.02.2021
DCH предлагает помощь в восстановлении киевской усадьбы авиаконструктора Сикорского

DCH предлагает помощь в восстановлении киевской усадьбы авиаконструктора Сикорского

12:03 16.02.2021
Суд заблокировал продажу ПриватБанком административно-общественного комплекса в центре Днепра

Суд заблокировал продажу ПриватБанком административно-общественного комплекса в центре Днепра

11:32 16.02.2021
Предложение о смене главы и набсовета "Нафтогаза" было ответом на поручение премьера – Витренко

Предложение о смене главы и набсовета "Нафтогаза" было ответом на поручение премьера – Витренко

16:34 12.02.2021
Количество IT-специалистов в Украине до 2024г вырастет на 23% - исследование BRDO

Количество IT-специалистов в Украине до 2024г вырастет на 23% - исследование BRDO

11:42 12.02.2021
Минрегион разработал классификацию ограничений в использовании земель

Минрегион разработал классификацию ограничений в использовании земель

13:32 11.02.2021
В Киеве и области в 2020 введено в эксплуатацию более 37 тыс. квартир – исследование

В Киеве и области в 2020 введено в эксплуатацию более 37 тыс. квартир – исследование

11:54 11.02.2021
"Интерпайп" вновь назначил гендиректором Храйбе из-за ухода экс-гендиректора АМКР из компании

"Интерпайп" вновь назначил гендиректором Храйбе из-за ухода экс-гендиректора АМКР из компании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин понизил на 0,3 п.п. ставки отсечения 6-мес., 12-мес. и 16-мес. ОВГЗ

"Метинвест" в феврале задекларировал $200 млн дивидендов

Биткойн превысил отметку $50 тыс

Витренко отрицает возможность подорожания газа для населения выше 6,99 грн/куб. м в 2021г

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" заявили о росте числа истцов и претензий в арбитраже к Украине до $3,6 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

"Энергоатом" планирует через 2-3 года увеличить производство э/э более чем на 20%

Рада намерена продлить еще на 2 года срок установления населению газовых счетчиков

Мининфраструктуры предложит Раде выделить 500 млн грн на финподдержку авиаотрасли

Объем государственных заимствований в 2021 году составит около 60% бюджета Украины – Гройсман

Кабмин предлагает уполномочить главу Минфина подписать изменения в финсоглашении с ЕИБ по завершению строительства метро в Днепре

Кабмин утвердил состав ревизионной комиссии "Укрзализныци"

Самый крупный в январе экспортер э/э в Украину - Беларусь - обеспечил 1,3% ее потребления

Вакантность киевских офисов в 2020 г. возросла до 20% – UTG

Минэкономики передаст ФГИ три спиртзавода концерна "Укрспирт" для приватизации

Акционеры Южного ГОКа намерены направить на дивиденды 95% прибыли за 2019 в размере 8,4 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА