Экономика

18:29 15.02.2021

НБУ стал членом Глобальной сети финансовых инноваций

1 мин читать
НБУ стал членом Глобальной сети финансовых инноваций

Национальный банк Украины (НБУ) стал членом Глобальной сети финансовых инноваций (GFIN), что соответствует Стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года, сообщила пресс-служба центробанка в понедельник.

"Мы надеемся на дальнейшие успешные шаги в направлении эффективного развития финтеха благодаря участию в GFIN. Ведь этот международный информационный хаб регуляторов и центробанков занимается развитием Finteh, RegTech, SupTech и другими инновациями, повышающими защищенность, безопасность и доступность финуслуг", - процитировала пресс-служба начальника управления европейской интеграции и международных программ НБУ Владимира Кучина.

Согласно сообщению, членство в сети GFIN предоставит Национальному банку возможность обмена опытом, информацией и аналитическими отчетами между регуляторами разных стран мира, экспертную помощь в построении регуляторной "песочницы" в соответствии с лучшими мировыми практиками, а также возможность изучения инновационных решений для полноценного понимания вероятных рисков, современных подходов и методологии регулирования финтех-рынка.

Указывается, что основной миссией сети являются содействие сотрудничеству и обмену опытом по вопросам инноваций между финансовыми регуляторами и улучшение сотрудничества в сфере финтеха между регуляторами и бизнесом.

Теги: #нбу #gfin
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:39 13.02.2021
Рекомендации МВФ будут учтены в законопроекте об усовершенствовании корпуправления в банках – глава НБУ

Рекомендации МВФ будут учтены в законопроекте об усовершенствовании корпуправления в банках – глава НБУ

10:27 12.02.2021
Глава Нацбанка Украины заверяет в максимальной защите законности национализации ПриватБанка и независимости центробанка

Глава Нацбанка Украины заверяет в максимальной защите законности национализации ПриватБанка и независимости центробанка

20:06 11.02.2021
Упоминание независимости НБУ в резолюции Европарламента коррелирует с политикой Зеленского - советник президента

Упоминание независимости НБУ в резолюции Европарламента коррелирует с политикой Зеленского - советник президента

18:49 11.02.2021
НБУ заявил, что не уполномочен подписывать меморандум о достройке жилья "Аркады"

НБУ заявил, что не уполномочен подписывать меморандум о достройке жилья "Аркады"

16:10 10.02.2021
Ирина Сиренко возглавила управление НБУ по надзору за страховым рынком

Ирина Сиренко возглавила управление НБУ по надзору за страховым рынком

20:30 09.02.2021
Стресс-тестирование в 2021г пройдут 30 банков – НБУ

Стресс-тестирование в 2021г пройдут 30 банков – НБУ

10:41 09.02.2021
НБУ в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег

НБУ в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег

10:31 08.02.2021
Нацбанк на минувшей неделе купил $90 млн

Нацбанк на минувшей неделе купил $90 млн

17:02 05.02.2021
НБУ отказал Тигипко в приобретении ПИБа

НБУ отказал Тигипко в приобретении ПИБа

14:16 05.02.2021
Международные резервы Украины по итогам января сократились до $28,8 млрд – НБУ

Международные резервы Украины по итогам января сократились до $28,8 млрд – НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спад ВВП Украины в IV кв.-2020 замедлился до 0,7% - Госстат

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в таком же объеме, как и на февраль

Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби увеличение товарооборота с ОАЭ

Миссия МВФ завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand by – глава представительства Фонда

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина нуждается в сдержанном дефиците госбюджета-2022 - мнение

ЕБА просит отозвать законопроект об уголовной ответственности за мошенничество с НДС

Новым гендиректором ВТО стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала

Законопроект о финуслугах и финкомпаниях зарегистрирован в Раде

Внешнеторговый дефицит Украины в 2020г сократился в 14,4 раза – до $0,26 млрд – Госстат

Интеграция украинской энергосистемы с ENTSO-E возможна в 2023 ‒ мнение

Спад ВВП Украины в IV кв.-2020 замедлился до 0,7% - Госстат

"Интерпайп" подписал меморандум о взаимопонимании с эмиратским инвестфондом Mubadala

"Нафтогаз" и румынская OMV Petrom планируют сотрудничать в проектах добычи газа в Украине

Тимошенко продолжает добиваться принятия закона по снижению цены на газ для населения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА