Экономика

18:19 12.02.2021

Минэкономики прогнозирует рост ВВП во II кв.-2021 свыше 7%

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Минэкономики прогнозирует рост ВВП во II кв.-2021 свыше 7%

Рост экономики в апреле-июне 2021 года превысит 7% после спада в январе-марте этого года, прогнозирует Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в "Обзоре экономической активности за 2020 год" на сайте министерства.

"В первом квартале 2021 года ожидается сохранение негативной динамики ВВП с учетом последствий введенного в январе локдауна", - дает министерство прогноз в документе.

По оценкам министерства, падение промышленности в 2020 году составило 5,2%, транспортной отрасли - на 14,2%, тогда как рост строительства оценивается в 4%, торговли - 4,7%.

В целом сводный индекс производства (СИП) по сравнению с 2019 годом просел в минувшем году на 4,4%, а ВВП - на 4,2%, оценивает министерство.

"В разрезе основных промышленных групп товаров больше всего негативное влияние ощутили инвестиционные виды деятельности, в частности, в производстве инвестиционных товаров наблюдалось падение на 21,6%", - указано в обзоре.

В то же время производство товаров промежуточного потребления сократилось только на 4,1%, товаров группы "энергия" - на 2,7%, потребительских товаров краткосрочного потребления - на 2,2%, потребительских товаров длительного потребления - на 2,1% за счет больших возможностей адаптации к сложным условиям, а также поддержки государства, пояснило Минэкономики.

Сокращение производства в минувшем году произошло в перерабатывающей промышленности - на 6,9%, добывающей - 5,2%, поставках электроэнергии, газа и пара - 1,3%, указано в обзоре.

В то же время сельское хозяйство за минувший год просело на 11,5%. Хотя влияние пандемии здесь сказалось в меньшей мере, негативным фактором послужили погодные условия.

"По итогам 2020 года объемы производства растениеводческой продукции сократились на 13,9% (+1,8% в 2019 году)", - указало министерство.

При этом производство животноводческой продукции сократилось на 2,6% в 2020 году по сравнению с +0,2% в 2019-м.

Теги: #ввп #минэкономики
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