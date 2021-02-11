Экономика

14:46 11.02.2021

ЕК напоминает, что в случае реализации "Северный поток-2" должен соответствовать европейскому законодательству

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ЕК напоминает, что в случае реализации "Северный поток-2" должен соответствовать европейскому законодательству

Европейская комиссия не комментирует высказывания президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что газопровод "Северный поток-2" является компенсацией России за события времен Второй мировой войны, но напоминает, что в случае его реализации компаниям придется работать в рамках европейского законодательства.

Так прокомментировала в четверг в Брюсселе соответствующие высказывание немецкого президента и последовавшую критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника представитель Европейской комиссии Набила Массрали (Nabila Massrali).

"Этот проект не находится в рамках поставленных нами целей. "Северный поток-2" – это проект группы частных компаний, и мы не можем препятствовать им в строительстве, и правительство Германии с этим согласно. В случае, если компании завершат строительство газопровода, они должны знать, что им придется работать в соответствии с европейским законодательством. Это то, что мы можем сделать на европейском уровне", - констатировала она.

При этом Массрали вновь повторила позицию Европейской комиссии: Брюссель считает, что "Северный поток-2" "не приведет к диверсификации поставок энергетических ресурсов в Европейский Союз, а именно это – одна из целей нашего Энергетического союза".

Теги: #северный_поток_2 #еврокомиссия
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