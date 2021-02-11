В Киеве и области в 2020 введено в эксплуатацию более 37 тыс. квартир – исследование

В Киеве и Киевской области по итогам 2020 года введено в эксплуатацию более 37 тыс. квартир, следует из исследования проекта "ЛУН Мисто".

"Больше всего квартир в 2020-м ввели в эксплуатацию в Киеве и области. В столице заселиться можно в 18,5 тыс. квартир, в Киевской области – в 18,7 тыс.", – говорится в исследовании проекта "ЛУН Мисто", обнародованном в четверг.

Согласно ему, темпы ввода жилья в других городах Украины значительно ниже. Так, по итогам года во Львове введено 5,9 тыс. квартир, в Одессе – 4,4 тыс. квартир, в Харькове – 3 тыс., в Днепре – 1,7 тыс., в Ивано-Франковске – 1,5 тыс.

По данным ЛУН, в Киеве больше всего просмотров в интернет-портале в прошлом году получили квартиры комфорт-класса (58,3%), при этом жилье бизнес-класса просматривали вдвое меньше (26,7%). Аналогичные результаты показало жилье во Львове.

В то же время в Одессе и Днепре квартиры бизнес-класса получили 31% и 38% просмотров соответственно, что лишь на 1-2% меньше, чем показатели просмотров комфорт-класса.

При этом в Харькове пользователи портала чаще всего просматривали жилье эконом-класса – 32%.

Согласно исследованию, средняя цена за 1 кв. м в новом жилье в 2020 году выросла в гривне во всех отслеживаемых регионах. Так, цена за квадрат в Киеве выросла в среднем на 14% до 27,7 тыс. грн/кв. м, в Киевской области – на 20%, до 16,5 тыс. грн/кв. м, во Львове – на 18%, до 18,3 тыс. грн/кв. м, Ивано-Франковске – на 8%, до 11,9 тыс. грн/кв. м, Одессе – на 13%, до 20,9 тыс. грн/кв. м.