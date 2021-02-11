Экономика

13:32 11.02.2021

В Киеве и области в 2020 введено в эксплуатацию более 37 тыс. квартир – исследование

2 мин читать
В Киеве и области в 2020 введено в эксплуатацию более 37 тыс. квартир – исследование

В Киеве и Киевской области по итогам 2020 года введено в эксплуатацию более 37 тыс. квартир, следует из исследования проекта "ЛУН Мисто".

"Больше всего квартир в 2020-м ввели в эксплуатацию в Киеве и области. В столице заселиться можно в 18,5 тыс. квартир, в Киевской области – в 18,7 тыс.", – говорится в исследовании проекта "ЛУН Мисто", обнародованном в четверг.

Согласно ему, темпы ввода жилья в других городах Украины значительно ниже. Так, по итогам года во Львове введено 5,9 тыс. квартир, в Одессе – 4,4 тыс. квартир, в Харькове – 3 тыс., в Днепре – 1,7 тыс., в Ивано-Франковске – 1,5 тыс.

По данным ЛУН, в Киеве больше всего просмотров в интернет-портале в прошлом году получили квартиры комфорт-класса (58,3%), при этом жилье бизнес-класса просматривали вдвое меньше (26,7%). Аналогичные результаты показало жилье во Львове.

В то же время в Одессе и Днепре квартиры бизнес-класса получили 31% и 38% просмотров соответственно, что лишь на 1-2% меньше, чем показатели просмотров комфорт-класса.

При этом в Харькове пользователи портала чаще всего просматривали жилье эконом-класса – 32%.

Согласно исследованию, средняя цена за 1 кв. м в новом жилье в 2020 году выросла в гривне во всех отслеживаемых регионах. Так, цена за квадрат в Киеве выросла в среднем на 14% до 27,7 тыс. грн/кв. м, в Киевской области – на 20%, до 16,5 тыс. грн/кв. м, во Львове – на 18%, до 18,3 тыс. грн/кв. м, Ивано-Франковске – на 8%, до 11,9 тыс. грн/кв. м, Одессе – на 13%, до 20,9 тыс. грн/кв. м.

Теги: #недвижимость #квартиры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:46 11.02.2021
ФГИ планирует наладить выдачу электронных справок о стоимости недвижимости во II квартале

ФГИ планирует наладить выдачу электронных справок о стоимости недвижимости во II квартале

10:17 11.02.2021
Для привлечения на украинский рынок международных девелоперов необходима реформа судебной системы – мнение

Для привлечения на украинский рынок международных девелоперов необходима реформа судебной системы – мнение

18:55 10.02.2021
ГАСИ: Сгоревший в Первомайске ТЦ "Эпицентр" не был введен в эксплуатацию

ГАСИ: Сгоревший в Первомайске ТЦ "Эпицентр" не был введен в эксплуатацию

15:55 10.02.2021
Заполняемость арендаторами ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве на февраль составляет 50% – Colliers

Заполняемость арендаторами ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве на февраль составляет 50% – Colliers

18:54 09.02.2021
Популярность гибридных моделей офиса после пандемии увеличится с 29% до 81% - Cushman&Wakefield

Популярность гибридных моделей офиса после пандемии увеличится с 29% до 81% - Cushman&Wakefield

18:41 09.02.2021
Минрегион разработал проект Концепции развития системы техрегулирования в строительстве

Минрегион разработал проект Концепции развития системы техрегулирования в строительстве

17:55 09.02.2021
Загрузка гостиниц Львова в январе составила 35%, в Одессе – 19% – Hotel Matrix

Загрузка гостиниц Львова в январе составила 35%, в Одессе – 19% – Hotel Matrix

15:06 09.02.2021
Ирпенский исправительный центр будет первым объектом, выставленным на аукцион в рамках "Большой приватизации тюрем" - Минюст

Ирпенский исправительный центр будет первым объектом, выставленным на аукцион в рамках "Большой приватизации тюрем" - Минюст

10:41 09.02.2021
НБУ в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег

НБУ в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег

10:18 09.02.2021
Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, Укрэксимбанк – убыточных

Минфин Украины не рассматривает вариантов без поддержки МВФ в 2021 году

"Кернел" запросил у АМКУ разрешение на покупку "Каскадагро" и еще 12-ти агрокомпаний Хомутынника

ДТЭК увеличит импорт угля в феврале до 450 тыс. тонн за счет импорта из Польши и Казахстана - гендиректор

Стоимость тепла возросла в январе для киевлян из-за холодов и роста потребления теплоэнергии - власти

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ начал рассмотрение дела об опосредованном приобретении "Метинвестом" ДМК корпорации "ИСД"

Европарламент считает украинский рынок э/э неконкурентоспособным по стандартам ЕС

ЕП обеспокоен ростом количества госпредприятий в Украине и проволочками с приватизацией

Украина ожидает от заседания Совета ассоциации Украина-ЕС начала диалога по обновлению торговой части Соглашения – Жовква

ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, Укрэксимбанк – убыточных

Стратегический план развития "ГарПока" на 2021-2024 предусматривает увеличение объемов производства "зеленой" э/э

Ощадбанк и Укрэксимбанк в ноябре-декабре выделили почти 900 млн грн кредитов шести городам

Немецкий ритейлер New Yorker откроет магазин в ТРЦ Nikolsky в Харькове

"Интерпайп" вновь назначил гендиректором Храйбе из-за ухода экс-гендиректора АМКР из компании

МВФ предлагает установить цель дефицита госбюджета в 2022г в 3,5% ВВП - Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА