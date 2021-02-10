Украина стремится к большему доступу бизнеса на европейские рынки - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина хочет, чтобы украинский бизнес имел больше доступа на европейские рынки, а переговоры позволят увеличить объем торговых квот.

"Речь идет о дальнейшей либерализации торговли между Украиной и ЕС. Это будет содействовать увеличению нашего взаимного товарооборота и дальнейшему сближению экономик… Мы хотим, чтобы украинский бизнес имел больше доступа на европейские рынки, и надеемся, что наши переговоры позволят увеличить объем квот, которые предусматривает наше Соглашение с ЕС", - сказал Шмыгаль на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе в среду.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина намерена использовать 2021 год для основательной работы, результатом которой должна стать фактическое приближение к стандартам ЕС.