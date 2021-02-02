"Нафтогаз" договорился с 29 компаниями о газе для населения до 6,99 грн/куб. м в феврале

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила новые договоры с 26 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставок газа населению в феврале по фиксированной правительством предельной цене - до 6,99 грн/куб. м, еще три поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам, взяв на себя все ценовые риски.

"Нафтогаз Трейдинг" предоставит ресурс 29 компаниям (из 60 существующих поставщиков населению - ИФ) с ожидаемыми поставками более 100 млн куб. м в месяц для обеспечения почти 1,2 млн бытовых потребителей", - говорится в пресс-релизе группы.

С учетом данных Госстата об 11,6 млн бытовых потребителей в стране, основной игрок на рынке поставок населению "Йе Энергия", который представляет подконтрольные Дмитрию Фирташу газсбыты, не стал работать на условиях "Нафтогаза" для поставок газа населению.

В "Нафтогазе" напомнили, что предложение об условиях реализации газа в феврале размещено в открытом доступе на сайте "Нафтогаз Трейдинг" и было доступно всем газсбытам. Договор предусматривает передачу компании EIC-кодов бытовых потребителей и их адресов для формирования прогнозных объемов поставок и гарантирования целевого использования газа. Цена на неподтвержденные объемы будет определяться по рыночной формуле на дату поставки.

При этом рамочный договор содержал пункт о неразглашении информации для обеспечения защиты данных, и партнеры "Нафтогаз Трейдинг" перед подписанием контракта прошли процедуру комплаенса.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, группа обеспечила газом все заинтересованные сбытовые предприятия на условиях, позволяющих им работать в период действия граничных цен на газ.

"Большинство игроков рынка продолжают выполнять свои обязательства, чтобы сохранить лояльность потребителей. "Нафтогаз" им в этом помогает. Для нас важна любая компания, обслуживает ли она 100 домохозяйств или 350 тысяч. Подчеркну, что абоненты сбытовых предприятий не становятся нашими клиентами. Именно поэтому мы и запрашиваем обезличенные данные, чтобы газ по фиксированной цене попал тем, кому он и предназначался – населению", - отметил он.

Коболев подчеркнул, что Украине необходимо создать базу потребителей энергоресурсов, позволяющую оказывать адресную помощь наиболее незащищенным абонентам в период резких колебаний цен.

"Это станет финальным шагом на пути завершения реформы газового рынка Украины и при этом позволит эффективно реализовывать социальные механизмы защиты тех, кто в этом нуждается. "Нафтогаз Украины", обеспечивающий газом напрямую 9% бытовых потребителей, будет продвигать эту идею и готов участвовать в ее реализации, с соблюдением норм о защите личной информации", - резюмировал глава группы.

Как сообщалось, на фоне роста цен на газ на европейских рынках из-за значительных холодов Кабинет министров Украины постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления предельной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.

По данным Госстата, за 6 месяцев 2020 года бытовые потребители использовали 4,3 млрд куб м газа.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.