Экономика

10:41 01.08.2019

Прибыль Shell не соответствует ожиданиям аналитиков после падения цен на газ

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Прибыль Shell не соответствует ожиданиям аналитиков после падения цен на газ

Прибыль Shell, которая отчиталась последней из крупных европейских компаний, во втором квартале 2019 года оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков - $3,5 млрд, поскольку цены на природный газ упали, пишет агентство Bloomberg.

Ранее Eni, Total и Equinor сообщили о более низкой, чем ожидалось, прибыли из-за падения цен на энергоносители, хотя BP превзошла даже самую высокую оценку аналитиков, поскольку ее производство подскочило.

Англо-голландская компания гораздо больше ориентирована на природный газ, чем ее коллеги, на долю которых приходится около четверти всех мировых объемов торговли сжиженным природным газом в год. Хотя это подразделение помогло создать рекордные объемы наличных денег в Shell в последние кварталы, глобальный избыток предложения вызвал падение цен, поясняет агентство. Прибыль в интегрированном газовом подразделении Shell снизилась на 25%, но прибыль была ниже во всех сегментах, включая добычу нефти и газа, нефтепереработку и химическую составляющую.

По словам главного исполнительного директора Бен ван Бердена, во втором квартале наблюдались "сложные макроэкономические условия в нефтепереработке и химической промышленности, а также снижение цен на газ".

Денежный поток в отчетном периода вырос на 16% по сравнению с годом ранее до $11 млрд.

Добыча нефти и газа увеличилась на 4% до 3,58 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Во втором квартале Shell запустила крупное нефтяное месторождение Appomattoxdeepwater в Мексиканском заливе. В июне Shell также начала отправлять СПГ из Prelude, гигантского плавучего объекта у берегов Австралии. Однако денежных средств, полученных от поставок, было недостаточно, чтобы компенсировать падение цен на СПГ во втором квартале, которые были примерно на 40% ниже, чем в тот же период в 2018 году.

Согласно сообщению компании, 1 августа hell запускает очередной транш программы выкупа акций с максимальным совокупным объемом $2,75 млрд в период до 28 октября 2019 года включительно. В общей сложности с момента запуска программы выкупа акций было выкуплено почти 294 млн обыкновенных акций на сумму $9,25 млрд.

Теги: #газ #цена_на_газ #финрезультат #shell
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