Кандидат в меры Харькова Ярославский раскритиковал газовую политику и предложил создать муниципальную газодобывающую компанию

Киев. 12 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Меры нескольких городов уже объявили чрезвычайное положение из-за роста цен на газ, заявил кандидат на пост главы Харькова Денис Ярославский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Выход из сложившейся ситуации для Харькова был известен уже многие годы, но информацию о нем старались замалчивать, так как текущие схемы газоснабжения города имеют значительную коррупционную составляющую" – подчеркнул Ярославский.

Глава наблюдательного совете ЧАО "Буровая компания "Букрос" Валерий Кулий заявил, что за последние 30 лет компанией было пробурено меньше скважин, чем ранее бурилось за месяц работы.

"Раньше "Букрос" за месяц бурил 30-40 скважин, сейчас количество новых скважин в год не превышает 10", – отметил эксперт.

Кулий отметил, что в результате экспертизы трех нефте- и газоносных полей на территории Харьковской и Полтавской областей общей площадью менее 300 кв. км выявлено наличие 60 млрд кубометров извлекаемых запасов природного газа, 10 млн тонн сырой нефти и 7 млн тонн конденсата.

"Эти запасы обнаружены только на небольшой площади, если же рассматривать всю территорию страны, можно вернуться к показателям добычи советского периода – до 69 млрд кубометров в год", - подчеркнул глава Набсовета.

Кроме того, эксперт отметил, что на сегодня себестоимость добычи газа на украинских месторождениях составляет менее 100 долл. США, в результате чего цена реализации на внутреннем рынке не должна превышать 200 долл.

"Для быстрого наращивания добычи достаточно внести небольшие изменения в законодательство и расконсервировать скважины, которые в прошлом приносили прибыль", - пояснил он.

Денис Ярославский, в свою очередь, подчеркнул, что результаты независимой экспертизы международной экспертной группы опровергают тезис о том, что месторождения газа в Харькове и Харьковской области отсутствуют.

"Сейчас есть четкая формула выхода из ситуации. Мы предлагаем на деньги харьковской громады в соответствии с законом о децентрализации создать коммунальное предприятие "Харьковгаздобыча", которое будет использовано исключительно для нужд харьковчан", - заявил кандидат.

Кроме того, он добавил, что сейчас РНБО проводит расследование о законности передачи газодобывающих компаний их текущим владельцам.

"Я надеюсь, что с помощью СНБО и центральной власти мы сможем получить лицензии на газодобычу у тех людей, которые их не собирались использовать и самостоятельно вести добычу газа в интересах территориальной общины", - добавил Ярославский.

Также кандидат на пост мера Харькова затронул вопрос ценообразования тарифов на тепло. По его словам, торфообразование на тепло искусственно завышалось последние 30 лет, о чем свидетельствуют результаты проведенного им независимого расследования.

"К примеру, в Харькове ТЭЦ №3 стоит на балансе у харьковских теплосетей. При этом остаточный продукт производства электроэнергии – горячая вода – стоимость которой не должна превышать стоимости обслуживания отопительной системы, продаётся населению по цене, завышенной на 200-300%", - пояснил политик.

Завершая выступление, Ярославский обратился к руководству НКРЕ КП и Харькова с требованием разъяснить причину повышения тарифов без проведения соответствующих общественных слушаний.