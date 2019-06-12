Политика

14:19 12.06.2019

Бойко обещает, что газ для потребителей будет стоить максимум 3800 грн за 1 тыс. куб.м

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Бойко обещает, что газ для потребителей будет стоить максимум 3800 грн за 1 тыс. куб.м

Один из основателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко подчеркивает, что нынешняя цена газа для населения в Украине искусственно завышена, ее максимум должен составлять 3800 грн за тысячу кубометров.

"Мы сможем снизить коммунальные тарифы, потому что максимальная цена газа для всех категорий потребителей – населения, коммунальной сферы, промышленности – будет максимум 3800 грн за тысячу кубометров. (...) Граждане Украины получат возможность покупать товары первой необходимости значительно дешевле", – сказал Бойко на встрече с работниками газовой отрасли в Харькове в среду, сообщает пресс-служба политсилы.

Политик рассказал, что переговоры, которые он и глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук провели с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на прошлой неделе, стали очередным этапом на пути снижения стоимости газа для Украины.

"Я считаю, что мы очень хорошо продвинулись в части заключения прямых контрактов на закупку российского газа со снижением стоимости на 25%, что подтвердил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер. Это абсолютно правильно, потому что тот же российский газ сегодня проходит через Украину, Словакию, доходит до Австрии, а потом заводится обратно в Украину по цене на 100 долларов дороже, чем если бы он закупался по прямым контрактам", – пояснил Бойко.

Теги: #верховная_рада #цена_на_газ #оппоблок #бойко #выборы #газ
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