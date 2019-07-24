Экономика

13:52 24.07.2019

Гройсман считает августовскую цену на газ для населения предельной на этот отопительный сезон

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Гройсман считает августовскую цену на газ для населения предельной на этот отопительный сезон

Цена газа для населения в предстоящий отопительный сезон должна быть ниже или на уровне цены, которая будет установлена в августе и будет, как минимум, ниже на 5,5% цены в июле, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что сейчас окончательное снижение в августе – это должно быть ценой, которая должна быть не выше на следующий отопительный сезон", – сказал он на заседании правительства в Киеве в среду.

"Потому что именно сейчас в этот период происходит закупка газа. Это означает, что он будет куплен дешевле в Европе, чем он покупался до сих пор", – пояснил премьер свою позицию.

Гройсман отметил, что в целом за три месяца снижение цены газа для населения составит 25%.

Ранее пресс-служба правительства со ссылкой на премьера сообщила, что конечная цена газа для населения в августе по сравнению с июлем уменьшится, минимум, на 5,5% и составит не более 4640 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС).

Как сообщалось, правительство осенью прошлого года в рамках сотрудничества с МВФ взяло обязательство вывести к началу 2020 года цены на газ для населения и теплокоммунэнерго на рыночный уровень, установив следующий уровень повышения 69,43% – с 1 ноября 2018-го по 30 апреля 2019 года и 80% – с 1 мая 2019 года. Однако благодаря резкому снижению цен на газ на европейском хабах, в настоящее время цены для населения уже соответствуют рыночным. В то же время участники рынка предупреждают, что осенью цены начнут расти.

Теги: #гройсман #цена_на_газ
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