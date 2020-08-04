Экономика

11:07 04.08.2020

Волна жары взвинтила цены на газ в Европе до 4-месячного максимума

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Волна жары взвинтила цены на газ в Европе до 4-месячного максимума

Спотовые цены на газ в Европе в понедельник выросли на прогнозах установления жаркой погоды - выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха.

В понедельник цена газа на главной площадке Европы - голландской TTF - подскочила до $79 за тысячу кубометров (по сравнению с $59 в среднем за прошлую неделю). Таких значений европейские котировки не видели с середины апреля.

Эксперты рынка, чьи мнения собрало агентство Bloomberg, помимо погоды указывают на низкий уровень поставок газа из Норвегии и СПГ. Эксперты также связывают оптимизм трейдеров с предположениями, что рыночный спрос начинает преодолевать шок пандемии коронавируса.

Кроме того, с началом августа Украина в полтора раза увеличила импорт газа из Европы. Поставки превысили 100 млн кубометров в сутки: в том числе более 40 млн куб. м составил физический реверс из Словакии и более 60 млн куб. м - виртуальный реверс на словацком направлении (на экспортном транзитном потоке российского газа).

На газом хабе в австрийском Баумгартене - сюда газ приходит через Украину - газ подорожал до $92 за тысячу кубометров (со среднего уровня в $76 на прошлой неделе).

Теги: #газ #цена_на_газ #ес
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