Экономика

18:42 08.07.2019

РФ и Беларусь приступят к обсуждению цены на газ, решив вопрос об углублении интеграции

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РФ и Беларусь приступят к обсуждению цены на газ, решив вопрос об углублении интеграции

Россия и Белоруссия пока не приступили к обсуждению цены на газ с 2020 года, для начала нужно решить вопрос об углублении интеграционных процессов между двумя странами, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Нет, мы пока проводим переговоры по углублению интеграционных процессов. После того, как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа. Это комплексная многоплановая задача. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будет решение", - сказал он.

Теги: #козак #газ #цена_на_газ #россия #беларусь
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