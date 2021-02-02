Экономика

17:35 02.02.2021

Запасы угля на складах ТЭС за ноябрь-январь снизились почти в 6 раз и остаются критическими – "Укрэнерго"

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Запасы угля на складах ТЭС за ноябрь-январь снизились почти в 6 раз и остаются критическими – "Укрэнерго"

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) за ноябрь 2020-го - январь 2021 года снизились на 5,7% – до 436,8 тыс. тонн, в том числе запасы газового угля снизились в 7,3 раза - до 293 тыс. тонн, антрацитового – в 2,6 раза, до 143,8 тыс. тонн, сообщила НЭК "Укрэнерго" на своем сайте во вторник.

"Продолжает оставаться критической ситуация с запасами угля на складах ТЭС", – говорится в сообщении.

В НЭК отметили, что в последнюю неделю января запасы газового угля выросли на 0,5% (+1,4 тыс. тонн), антрацитового – уменьшились на 12,2% (-19,9 тыс. тонн). При этом в компании обратили внимание, что почти половина (48%) всех запасов угля находится на двух ТЭС – Луганской и Славянской (находится в ремонте с середины января).

По расчетам НЭК, в январе ТЭС выработали 4,1 млрд кВт-ч, что на 6,6% меньше прогнозного баланса. Меньше прогноза произвела также ВИЭ-генерация: ВЭС – на 19,4% (всего произведено 394,7 млн кВт-ч), СЭС – на 38%, выработав 153,3 млн кВт-ч.

В то же время производство э/э на АЭС увеличилось на 3,3% по сравнению с прогнозным балансом – до 7,15 млрд кВт-ч, на ГЭС - на 29%, до 612,6 млн кВт-ч.

Объем потребления, по оперативным данным НЭК, в январе превысил прогнозный показатель на 2,3%, достигнув 14,32 млрд кВт-ч.

НЭК отмечает, что импорт электроэнергии в ОЭС Украины из Беларуси за последнюю неделю января составил 80,3 млн кВт-ч. Таким образом, с учетом данных за три недели января, по расчетам "Энергореформы", объем импорта из Беларуси в январе составил около 180 млн кВт-ч, что равняется 1,2% месячного потребления электроэнергии.

"Укрэнерго" также указало, что 1 февраля объем импорта э/э из Беларуси составил около 10 млн кВт-ч, из РФ – 1 млн кВт-ч.

Как сообщалось, ранее в этот день глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил, что Украина нуждается в импорте электроэнергии, поскольку отечественная генерация в условиях значительного снижения температуры в феврале не может обеспечить потребителей ресурсом на необходимом уровне из-за недостаточных запасов угля на складах ТЭС, составляющих 44% минимальных гарантированных запасов и 21% от прошлогоднего показателя.

ПАО "Донбассэнерго" в связи с внеплановым ремонтом блока №7 Славянской ТЭС, который продлится до 65 дней, отказалось от законтрактованных объемов поставок угля отечественной марки "Г" в пользу ПАО "Центрэнерго", запланировав до конца января отправку в его адрес минимум 25 тыс. тонн топлива.

Теги: #запасы #уголь
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