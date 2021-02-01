Компенсации по тарифам на электроэнергию потребителям с электрообогревом будут перечисляться автоматически – Денис Шмыгаль

Компенсации потребителям, которые используют электрообогревательные установки, будут предоставляться на их лицевые счета автоматически, написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook в понедельник.

"Ввести предоставление компенсаций на оплату электрической энергии, потребленную в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме получающих жилищную субсидию)", – закреплено постановлением Кабинета министров №64 от 1 февраля 2021 года, которым утвержден Порядок использования средств для предоставления компенсации отдельным категориям потребителей, пользующимся электрообогревательными установками.

Премьер подчеркнул, что "никаких справок и заявлений писать не надо. Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В общем, это больше чем 600 000 украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млрд грн".

Как сообщалось, правительство на заседании 20 января одобрило направление 1,4 млрд грн на предоставление компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных сниженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые имеют субсидию).

Речь, в частности, идет о жителях домов с электроотопительными установками, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф; жителей негазифицированных многоквартирных домов и домов, где отсутствует централизованное теплоснабжение, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф; многодетных и приемных семьях, детских домах семейного типа.

Компенсация будет покрывать разницу стоимости потребленной электроэнергии, которая возникла из-за отмены сниженных тарифов и применения фиксированной цены для бытовых потребителей.

Кабинет министров постановлением №1325 от 28 декабря 2020 года ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час (с НДС) на период с 1 января по 31 марта и тем самым отменил льготный тариф для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-час месячного потребления, а также другие льготные тарифы.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), постановлением №15 от 6 января 2021 года отменила свое предыдущее постановление №220 от 26 февраля 2015 года, которое устанавливало льготные тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в домах с электрообогревательными установками. В частности, в сезонный период с 1 октября и по 31 апреля включительно бытовые потребители, пользующиеся электрообогревом, оплачивали э/э по цене 0,9 грн/кВт-час в объеме потребления до 3000 кВт-час в месяц и 1,68 грн/кВт-час – свыше 3000 кВт-час.