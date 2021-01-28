Экономика

17:36 28.01.2021

Зеленский обсудил с Рябикиным реформирование таможни и наполнение госбюджета на 2021 год

2 мин читать
Зеленский обсудил с Рябикиным реформирование таможни и наполнение госбюджета на 2021 год

 Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с главой Государственной таможенной службы Павлом Рябикиным, на котором обсудил ход реформирования ведомства и выполнение планов наполнения государственного бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава таможни доложил главе государства о текущем состоянии дел… Владимир Зеленский отметил, что, кроме выполнения плана, нужно также двигаться в направлении реформирования таможни", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Рябикин рассказал, что реформа предусматривает, в частности, переход на новые технологии и диджитализацию, упрощение и гармонизацию таможенных процедур, ставок пошлин с европейским законодательством, обучение и тестирование персонала, улучшение материально-технической базы и тому подобное.

По его словам, уже вступил в силу закон Украины о введении института авторизированного экономического оператора (АЭО). Внедрение института АЭО способствует приближению таможенного законодательства Украины к европейским стандартам, упрощает и облегчает международную торговлю, повышает конкурентоспособность украинских АЭО как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Продолжается работа над присоединением к европейской Конвенции о процедуре общего транзита. В ноябре 2020г в Украине начато применение в пилотном режиме новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS), использование которой является обязательным условием присоединения Украины к Конвенции. Она является основой для перемещения товаров между государствами-членами ЕС. До 16 марта 2021г продлится первый этап пилотного проекта по применению NCTS. Это будет способствовать упрощению перемещения товаров между странами, которые присоединились к Конвенции о процедуре общего транзита.

Зеленский отметил, что реформа таможенной службы направлена на уход от сложных бюрократических процедур, которые часто становятся полем для коррупции.

"Нужно ускорить реформирование Государственной таможенной службы. Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан", - отметил президент.

 

Теги: #таможня #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:48 28.01.2021
В Офисе президента заявляют, что Зеленский и Коломойский не общаются

В Офисе президента заявляют, что Зеленский и Коломойский не общаются

16:39 28.01.2021
Ермак о втором президентском сроке Зеленского: думаю, определяться он будет по окончании первого

Ермак о втором президентском сроке Зеленского: думаю, определяться он будет по окончании первого

19:02 27.01.2021
АТП просит президента Зеленского взять под контроль выполнение меморандума с "зелеными" инвесторами

АТП просит президента Зеленского взять под контроль выполнение меморандума с "зелеными" инвесторами

13:34 27.01.2021
Зеленский: мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте

Зеленский: мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте

12:57 27.01.2021
Главы МИД Украины и Венгрии договорились, что встреча Орбана и Зеленского остается на повестке дня

Главы МИД Украины и Венгрии договорились, что встреча Орбана и Зеленского остается на повестке дня

21:00 26.01.2021
Зеленский приветствует принятие парламентом закона о всеукраинском референдуме

Зеленский приветствует принятие парламентом закона о всеукраинском референдуме

13:06 26.01.2021
Дубинский обратился к президенту Украины с просьбой о личной встрече

Дубинский обратился к президенту Украины с просьбой о личной встрече

16:59 25.01.2021
Зеленский поручил разработать программу вакцинации против COVID-19 по областям

Зеленский поручил разработать программу вакцинации против COVID-19 по областям

13:58 25.01.2021
Зеленский будет на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник

Зеленский будет на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник

13:38 25.01.2021
Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу

Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Реальная зарплата в Украине в 2020 году выросла на 10,1% - Госстат

Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности

Рада повторно отказалась утвердить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

И.о. главы Минэнерго Витренко выступает за разумные ограничения импорта э/э из РФ и Беларуси

Профильный комитет одобрил кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевтеплоэнерго" внедрило услугу совместного с клиентами снятия показаний счетчиков тепла

Словацкие инвесторы заявляют о рейдерском захвате офисного здания на Подоле

Реальная зарплата в Украине в 2020 году выросла на 10,1% - Госстат

Минсоцполитики надеется на внедрение накопительного уровня пенсионной системы с 2023

Украина заинтересована в увеличении объема контейнерных перевозок с Литвой - Криклий

Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности

Аэропорт "Киев" в 2020г в 3,7 раза сократил пассажиропоток

Мининфраструктуры и ЕИБ обсудят возможность строительства ж/д линий в Луганской области

"Батькивщина" предложит фракциям подписать законопроект, который остановит "тарифную вакханалию"

Рада повторно отказалась утвердить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА