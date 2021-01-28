Зеленский обсудил с Рябикиным реформирование таможни и наполнение госбюджета на 2021 год

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с главой Государственной таможенной службы Павлом Рябикиным, на котором обсудил ход реформирования ведомства и выполнение планов наполнения государственного бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава таможни доложил главе государства о текущем состоянии дел… Владимир Зеленский отметил, что, кроме выполнения плана, нужно также двигаться в направлении реформирования таможни", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Рябикин рассказал, что реформа предусматривает, в частности, переход на новые технологии и диджитализацию, упрощение и гармонизацию таможенных процедур, ставок пошлин с европейским законодательством, обучение и тестирование персонала, улучшение материально-технической базы и тому подобное.

По его словам, уже вступил в силу закон Украины о введении института авторизированного экономического оператора (АЭО). Внедрение института АЭО способствует приближению таможенного законодательства Украины к европейским стандартам, упрощает и облегчает международную торговлю, повышает конкурентоспособность украинских АЭО как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Продолжается работа над присоединением к европейской Конвенции о процедуре общего транзита. В ноябре 2020г в Украине начато применение в пилотном режиме новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS), использование которой является обязательным условием присоединения Украины к Конвенции. Она является основой для перемещения товаров между государствами-членами ЕС. До 16 марта 2021г продлится первый этап пилотного проекта по применению NCTS. Это будет способствовать упрощению перемещения товаров между странами, которые присоединились к Конвенции о процедуре общего транзита.

Зеленский отметил, что реформа таможенной службы направлена на уход от сложных бюрократических процедур, которые часто становятся полем для коррупции.

"Нужно ускорить реформирование Государственной таможенной службы. Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан", - отметил президент.