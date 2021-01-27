Большинство поставщиков установило на февраль цену газа для населения 6,99 грн/куб. м, но есть и ниже

Большинство поставщиков установило цену природного газа для населения на февраль в размере 6,99 грн/куб. м, свидетельствует мониторинг предложений по поставкам газа 52 компаний проекта "ГазПравда" по состоянию на утро среды.

Предложения ниже введенной Кабинетом министров предельной цены на февраль сделали семь поставщиков: Megawatt (6,79 грн), ГПК "Нафтогаз Украины" (6,86 грн), "Агросинтез Трейдинг" (6,88 грн), "Энергетические ресурсы Украины" (6,9 грн), "Газ АП" (6,94 грн), "Волыньэлектро Сбыт" (6,97 грн) и ETG.UA (6,98 грн).

Таким образом, в соответствии с мониторингом для всех бытовых потребителей цена газа в феврале будет ниже январской. Наибольшее снижение будет у клиентов региональных газсбытов, которые в январе продавали газ населению по 9-10 грн/куб. м.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям.

На фоне роста цен на газ на европейских рынках из-за значительных холодов Кабинет министров Украины постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления граничной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.

"Нафтогаз" сообщил, что его газопоставляющая компания (ГПК) готова поставлять газ на таких условиях. Для клиентов ГПК, ранее оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров.

ГПК, как поставщик "последней надежды" (ППН), также будет поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по установленной правительством на февраль-март предельной цене – 6,99 грн/куб. м.