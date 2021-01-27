Экономика

11:40 27.01.2021

Большинство поставщиков установило на февраль цену газа для населения 6,99 грн/куб. м, но есть и ниже

2 мин читать
Большинство поставщиков установило на февраль цену газа для населения 6,99 грн/куб. м, но есть и ниже

Большинство поставщиков установило цену природного газа для населения на февраль в размере 6,99 грн/куб. м, свидетельствует мониторинг предложений по поставкам газа 52 компаний проекта "ГазПравда" по состоянию на утро среды.

Предложения ниже введенной Кабинетом министров предельной цены на февраль сделали семь поставщиков: Megawatt (6,79 грн), ГПК "Нафтогаз Украины" (6,86 грн), "Агросинтез Трейдинг" (6,88 грн), "Энергетические ресурсы Украины" (6,9 грн), "Газ АП" (6,94 грн), "Волыньэлектро Сбыт" (6,97 грн) и ETG.UA (6,98 грн).

Таким образом, в соответствии с мониторингом для всех бытовых потребителей цена газа в феврале будет ниже январской. Наибольшее снижение будет у клиентов региональных газсбытов, которые в январе продавали газ населению по 9-10 грн/куб. м.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям.

На фоне роста цен на газ на европейских рынках из-за значительных холодов Кабинет министров Украины постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления граничной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.

"Нафтогаз" сообщил, что его газопоставляющая компания (ГПК) готова поставлять газ на таких условиях. Для клиентов ГПК, ранее оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров.

ГПК, как поставщик "последней надежды" (ППН), также будет поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по установленной правительством на февраль-март предельной цене – 6,99 грн/куб. м.

 

 

Теги: #газ #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:46 27.01.2021
Кабмин намерен в феврале-марте расширить действие цены на газ 6,99 грн/куб.м на ОСМД

Кабмин намерен в феврале-марте расширить действие цены на газ 6,99 грн/куб.м на ОСМД

12:14 26.01.2021
Гройсман: установление цены на газ в Украине начинает выглядеть как афера

Гройсман: установление цены на газ в Украине начинает выглядеть как афера

04:01 26.01.2021
Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут - Шмыгаль

Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут - Шмыгаль

19:26 25.01.2021
"Нафтогаз" отложил публикацию цены газа для тепловиков на январь до завершения переговоров

"Нафтогаз" отложил публикацию цены газа для тепловиков на январь до завершения переговоров

14:49 25.01.2021
Кабмин направит в Раду законопроект об укрупнении газораспределительных компаний – премьер

Кабмин направит в Раду законопроект об укрупнении газораспределительных компаний – премьер

14:30 25.01.2021
Тимошенко: Цена на газ не должна быть выше 3 грн, снизить тарифы нужно решением Рады

Тимошенко: Цена на газ не должна быть выше 3 грн, снизить тарифы нужно решением Рады

12:15 25.01.2021
Все фракции Рады согласились обратиться к Кабмину для разработки механизма компенсации расходов от повышения тарифов за январь

Все фракции Рады согласились обратиться к Кабмину для разработки механизма компенсации расходов от повышения тарифов за январь

01:43 25.01.2021
Тарифы на тепло и горячую воду на местах повышать не будут, готовится меморандум с Ассоциацией городов

Тарифы на тепло и горячую воду на местах повышать не будут, готовится меморандум с Ассоциацией городов

10:12 23.01.2021
Два человека, в том числе ребенок, погибли от угарного газа во Львовской области

Два человека, в том числе ребенок, погибли от угарного газа во Львовской области

19:28 22.01.2021
Долги операторов ГРС перед ОГТСУ в декабре выросли на 28,4%

Долги операторов ГРС перед ОГТСУ в декабре выросли на 28,4%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин намерен в феврале-марте расширить действие цены на газ 6,99 грн/куб.м на ОСМД

Госдолг Украины в декабре вырос на 7,15% в долларах и на 6,41% в гривне - Минфин

НБУ утвердил новые требования к определению банками размера кредитного риска для расширения кредитования – замглавы НБУ Гелетий

Законопроект о поддержке "Энергоатома" предусматривает дополнительный выпуск ОВГЗ на 7,3 млрд грн

ЕС утвердил гуманитарный бюджет, из которого EUR28 млн предназначены Украине, Западным Балканам и Кавказу

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада намерена урегулировать работу коллекторов и усилить защиту должников от них

Tolexis Trading Group DF Фирташа обжалует приказ ФГИ о приватизации ЗТМК

"Укрзализныця" модернизировала 8 вагонов-трансформеров

Кабмин рассмотрит внесение 13 российских авиакомпаний в санкционный список с полным запретом полетов на 3 года

Уровень выполнения евроинтеграционных обязательств в сфере транспорта вырос на 15 п.п. в 2020 - Криклий

Выручка Microsoft за квартал впервые превысила $40 млрд, прибыль также достигла рекорда

Госдолг Украины в декабре вырос на 7,15% в долларах и на 6,41% в гривне - Минфин

Украина в декабре-2020 увеличила выплавку стали на 22,1% к декабрю-2019, поднялась с 13-го на 12-е место в рейтинге Worldsteel

ДТЭК запустил на шахте "Степная" когенерационную установку на шахтном метане

Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 10,4% благодаря ограничению предложения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА