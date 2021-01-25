Одесский морпорт за 2020 г. сократил грузоперевалку на 7,8%

Одесский морской торговый порт в 2020 году перевалил 23,370 млн тонн грузов, что на 7,8% меньше, чем за 2019 год.

Согласно данным на сайте ГП "Администрация морских портов Украины", за этот период порт сократил перевалку экспортных грузов на 9,7% - до 16,858 млн тонн, перевалку импортных на 1,7% - до 5,184 млн тонн.

При этом перевалка транзитных грузов снизилась на 4,5% - 1,126 млн тонн, тогда как каботажных - на 10,8%, до 200,77 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Одесском морпорту за указанный период сократилась на 5,1% - до 1,752 млн тонн, сухих и сыпучих - сократилась на 28,7%, до 7,654 млн тонн, тарно-штучных – возросла на 9,4%, до 13,963 млн тонн.

Перевалка контейнеров за 2020 год составила 652,211 тыс. TEU (+0,4%).

Как сообщалось, в 2019 году морпорт перевалил 25,344 млн тонн грузов, что на 16,8% больше, чем за 2018 год.

Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.