Одесский морпорт в январе-октябре сократил грузоперевалку на 13,07%

Одесский морской порт в январе- октябре 2018 года перевалил 17,3 млн тонн грузов, что на 13,07% меньше, чем за январь-октябрь 2017 года.

Согласно данным Администрации морских портов Украины, за указанный период порт снизил перевалку экспортных грузов на 13,8% - до 12,5 млн тонн, транзитных – на 40,36% - до 1,09 млн тонн, каботажных – на 19,09%, до 70,25 тыс. тонн, импортных увеличил на 4,2% - до 3,7 млн тонн.

Перевалка наливных грузов за 10 месяцев 2018 года сократилась на 40,45% - до 1,17 млн тонн, сухих – на 16,9%, до 6,66 млн тонн, тарно-штучных - на 4,6%, до 9,5 млн тонн. Перевалка контейнеров составила 486,8 тыс. TEU (рост на 15,24%).

Как сообщалось, объем перевалки в Одесском морпорту в январе-сентябре 2018 года составлял 15,4 млн тонн грузов, что на 13,6% меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года.

Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.