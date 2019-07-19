Экономика

12:34 19.07.2019

АМПУ и Одесский горсовет создали рабочую группу по обустройству альтернативного въезда в Одесский морпорт

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АМПУ и Одесский горсовет создали рабочую группу по обустройству альтернативного въезда в Одесский морпорт

Администрация морских портов Украины (АМПУ) и Одесский горсовет создали рабочую группу с целью строительства альтернативной дороги, которая должна соединить объездную дорогу Одессы с магистральным путепроводом Одесского морского порта в объезд жилых кварталов города, сообщается на сайте АМПУ.

В портовой администрации настаивают: одним из главных условий проекта должно стать наличие альтернативного въезда в порт за пределами жилых кварталов, который не будет принадлежать частной компании.

В настоящее время функционирует только один въезд на территорию порта большегрузного транспорта, который проходит по частной территории.

Как отмечают в АМПУ, президент Владимир Зеленский считает такую ситуацию недопустимой, полагая, что это создает монополию, которая вредит большому количеству предпринимателей.

"Наша позиция однозначна и принципиальна: в Одесский порт должен быть свободный альтернативный автомобильный въезд. Наши партнеры по переговорам в лице представителей городской власти поднимают вопрос о финансировании строительства альтернативной дороги. Мы готовы рассмотреть вопрос об инвестировании такого проекта, в частности, и за счет дивидендов АМПУ, но при условии: контроль за поддержкой дороги в эксплуатационном состоянии возьмет на себя или городская власть, или АМПУ. Но ни в коем случае это не должна быть частная структура", - комментирует проблему и.о. председателя АМПУ Райвис Вецкаганс.

Представители администрации Одесского морпорта также отмечают, что вопрос вывода потоков большегрузного транспорта за пределы жилой застройки должен решаться комплексно и включать три составляющие: строительство альтернативной дороги, соединение транспортной магистрали Одесского морпорта с этой дорогой, а также строительство специальной накопительной демпферной площадки для отстоя автотранспорта в ожидании проезда в порт.

На совещании в мэрии стороны создали рабочая группу для разработки "дорожной карты" решения проблемы обустройства альтернативного въезда на территорию порта, снятия социальной напряженности, вызванной его отсутствием. Ближайшее заседание комиссии состоится на следующей неделе.

Как сообщалось, Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЭУ) призывает рынок объединить усилия для решения проблемы беспрепятственного проезда автотранспорта и свободного доступа грузов в Одесский морской торговый порт.

Как сообщалось, в декабре 2018 года "Евротерминал" по итогам ряда судебных процессов уплатил 5,4 млн грн штрафа, наложенного АМКУ.

ООО "Евротерминал" эксплуатирует накопительную площадку на полях орошения, через которую грузовые машины попадают в Одесский морской торговый порт. С марта 2016 года, когда мэрия запретила фурам передвигаться по улицам города, компания стала единственным субъектом хозяйствования, через территорию которого, не нарушая правил дорожного движения, можно попасть в порт. За проезд взимается плата - по $17 с машины.

По мнению АМКУ, "Евротерминал" берет деньги за услуги, которые фактически не оказывает, то есть злоупотребляет монопольным положением, чем нарушает закон "О защите экономической конкуренции".

Компанию оштрафовали и обязали обеспечить возможность бесплатного проезда перевозчиков в Одесский морской порт.

Теги: #планы #ампу #одесса #одесский_морпорт
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