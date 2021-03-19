Экономика

16:41 19.03.2021

Стартовало строительство новой дороги в Одесский морпорт - глава "Укравтодора"

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Стартовало строительство новой дороги в Одесский морпорт - глава "Укравтодора"

Подрядчик начал строительство 5,3 км новой цементобетонной дороги к Одесскому морскому торговому порту, сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков в пятницу.

"Сейчас попасть в Одесский морпорт можно только через городские дороги и территорию частной компании. Это и создает лишние хлопоты жителям Одесской области, и является препятствием для роста экспорта страны. По инициативе президента Владимира Зеленского с лета прошлого года наша команда взялась за решение этой задачи. Совместными усилиями Офиса президента, местной власти, Службы автомобильных дорог оперативно организовали все необходимые процессы. Мы потеряли три месяца из-за жалоб в АМКУ, но это не помешало начать работы весной 2021 года, как и было запланировано", - написал он на своей странице в Facebook.

Кубраков отметил, что новая дорога будет иметь по две полосы движения. Также там будут TIR-площадка для отдыха водителей и отстоя грузового транспорта, два места для стационарного габаритно-весового контроля и две площадки взвешивания в движении (WiM).

Маршрут соединит территорию Одесского морского торгового порта и дорогу М-28 Одесса - Южный. Срок выполнения работ - 2021-2022 годы.

Теги: #укравтодор #кубраков #одесский_морпорт
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