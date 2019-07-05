Неизвестные сообщили о минировании одесского морвокзала и ряда причалов, требуют запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта

Группа неизвестных прислала в одесский филиал Администрации морских портов Украины (АМПУ) уведомление о намерениях подорвать одесский морвокзал и несколько причалов, выдвинув ряд требований, которые необходимо исполнить во избежание теракта.

"Ну что, давно "большевичков" не было? Как 100 лет назад все начиналось? Получили "требования" запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию "товарищей" Клюева и Шария на выборах. Иначе обещают подорвать морской вокзал и причалы в Одессе", - написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook, опубликовав скрин письма с угрозами, поступившего на e-mail Одесского филиала Администрации морских портов Украины.

По мнению Омеляна – это письмо написано не местными сумасшедшими, а является четкой политикой Москвы "по устрашению, блокаде и террору".

"Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади", - прокомментировал министр.

Согласно опубликованному министром тексту письма, в случае отказа властей освободить акваторию Одесского порта от военных кораблей НАТО и восстановить регистрацию в качестве кандидатов в нардепы Андрея Клюева и Анатолия Шария неизвестные планируют взорвать заминированные объекты в 14:00.

На скрине письма также виден автор письма – некий Mikola Zbiiny, отправивший e-mail с сервиса ProtonMail.

ProtonMail — сервис веб-почты с шифрованием, созданный в 2013 году сотрудниками ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям). Серверы и штаб-квартира находятся в Швейцарии, владелец - Proton Technologies AG.

Как сообщалось, в начале июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.