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14:44 10.03.2021

В акваторию Одесского морпорта зашли четыре корабля НАТО – Минобороны Украины

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В акваторию Одесского морпорта зашли четыре корабля НАТО – Минобороны Украины

В акваторию Одесского морского порта в среду,10 марта, зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2, сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияИнформ".

"В состав корабельной группы входят флагман - корабль обеспечения "S. MEHMET PASA" ВМС Турецкой Республики, а также противоминные корабли "AYVALIK" ВМС Турецкой Республики, "TAJO" Королевских ВМС Испании, "LUPU DINESCU" МС Румынии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все корабли пришвартовались у одного из причалов Одесского морвокзала.

Во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с командованием украинского флота, а также совместные с ВМС ВС Украины тренировки в акватории Черного моря.

В то же время посещение иностранных военных кораблей заинтересованными гражданами в связи с противоэпидемическими мероприятиями не предусмотрено.

Вторая постоянная противоминная группа НАТО - одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и не более 7-8 минных тральщиков. Цель группы - поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.

Группа непосредственно подчинена Объединенному командованию ОВС НАТО (Неаполь).

Теги: #корабли #нато #одесский_морпорт
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