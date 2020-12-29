Экономика

10:09 29.12.2020

Назначен новый руководитель администрации Одесского морпорта

1 мин читать
Назначен новый руководитель администрации Одесского морпорта

Председатель ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Александр Голодницкий представил коллективу Одесского филиала АМПУ нового руководителя - Максима Лапая, сообщается на сайте АМПУ.

"Вижу для себя несколько приоритетов в работе. Прежде всего, это завершение начатых инфраструктурных проектов и выполнение других планов, предусмотренных программой развития предприятия, сохранение курса на максимальное содействие развитию деятельности всех партнеров и клиентов порта, обеспечение безопасности мореплавания и сохранения окружающей природной среды", - сказал в ходе представления Лапай, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, производственные и финансовые показатели деятельности морского транспортного комплекса в текущем году дают возможность обеспечить в полном объеме зарплаты и социальные выплаты портовиков в ближайшей перспективе.

Ранее Лапай был заместителем главы филиала АМПУ в Черноморске.

Теги: #ампу #одесский_морпорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 04.12.2020
Мы все понимаем, что никто не даст фармпроизводителям денег на наращивание производства - президент АПЛУ

Мы все понимаем, что никто не даст фармпроизводителям денег на наращивание производства - президент АПЛУ

16:16 12.11.2020
Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

10:15 03.08.2020
АМПУ объявила конкурс на поднятие затонувшего танкера Delfi

АМПУ объявила конкурс на поднятие затонувшего танкера Delfi

11:10 28.07.2020
АМПУ до конца августа подпишет договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi

АМПУ до конца августа подпишет договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi

13:49 25.06.2020
АМПУ ликвидировала загрязнение акватории рядом с затонувшим танкером Delfi под Одессой и настаивает на решении проблемы с его поднятием

АМПУ ликвидировала загрязнение акватории рядом с затонувшим танкером Delfi под Одессой и настаивает на решении проблемы с его поднятием

10:22 15.05.2020
САП и НАБУ завершили следствие по делу о причинении Одесскому филиалу АМПУ 21,4 млн грн убытков

САП и НАБУ завершили следствие по делу о причинении Одесскому филиалу АМПУ 21,4 млн грн убытков

15:10 03.02.2020
АМПУ проводит противоэпидемические мероприятия в морпортах в связи с коронавирусом

АМПУ проводит противоэпидемические мероприятия в морпортах в связи с коронавирусом

13:26 31.01.2020
Набсовет АМПУ удовлетворил заявление об увольнении и.о. главы АМПУ Вецкаганса

Набсовет АМПУ удовлетворил заявление об увольнении и.о. главы АМПУ Вецкаганса

12:02 31.01.2020
Суд избрал меру пресечения экс-начальнику Одесского филиала АМПУ, подозреваемому в растрате 21 млн грн

Суд избрал меру пресечения экс-начальнику Одесского филиала АМПУ, подозреваемому в растрате 21 млн грн

18:31 21.01.2020
НАБУ подозревает экс-начальника Одесского филиала АМПУ в растрате 21,4 млн грн

НАБУ подозревает экс-начальника Одесского филиала АМПУ в растрате 21,4 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

Кабмин воссоздал Минагрополитики путем отмены его присоединения к Минэкономики в 2019г

Премьер поручил Минэнерго до 25 января подать правительству и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины

Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены на газ для населения

ПОСЛЕДНЕЕ

"Эпицентр К" купил земельный участок сети "Амстор" на Березняках за 227 млн грн

"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО будет продавать э/э для нужд населения по 150 грн/МВт-ч, "Укгргидроэнерго" – по 10 грн/МВт-ч

Ощадбанк просит суд признать "ЕСУ" банкротом за непогашение долга, компания видит внесудебные варианты урегулирования ситуации

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

Шмыгаль поручил обеспечить оформление субсидий во время январского "локдауна"

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

Кабмин воссоздал Минагрополитики путем отмены его присоединения к Минэкономики в 2019г

Премьер поручил Минэнерго до 25 января подать правительству и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины

Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены на газ для населения

Количество ИТ-компаний во Львове в 2020г увеличилось на 7% несмотря на пандемию - IT Research 5.0

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА