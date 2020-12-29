Назначен новый руководитель администрации Одесского морпорта

Председатель ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Александр Голодницкий представил коллективу Одесского филиала АМПУ нового руководителя - Максима Лапая, сообщается на сайте АМПУ.

"Вижу для себя несколько приоритетов в работе. Прежде всего, это завершение начатых инфраструктурных проектов и выполнение других планов, предусмотренных программой развития предприятия, сохранение курса на максимальное содействие развитию деятельности всех партнеров и клиентов порта, обеспечение безопасности мореплавания и сохранения окружающей природной среды", - сказал в ходе представления Лапай, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, производственные и финансовые показатели деятельности морского транспортного комплекса в текущем году дают возможность обеспечить в полном объеме зарплаты и социальные выплаты портовиков в ближайшей перспективе.

Ранее Лапай был заместителем главы филиала АМПУ в Черноморске.