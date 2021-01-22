Экономика

17:44 22.01.2021

Перепродажи домов в США в декабре выросли и за 2020 год стали максимальными с 2006

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Перепродажи домов в США в декабре выросли и за 2020 год стали максимальными с 2006

Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,76 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.

В целом по итогам 2020 года перепродажи домов в стране стали максимальными с 2006 года, составив 5,64 млн, что на 5,6% больше, чем в 2019 году.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель составлял 6,71 млн домов, а не 6,69 млн, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 2% с ранее объявленного ноябрьского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья США в декабре были на 22,2% выше, чем годом ранее.

Медианная цена дома на вторичном рынке выросла за год на 12,9%, до $309,8 тыс.

При этом количество домов, выставленных на продажу, в декабре упало на 16,4% по сравнению с ноябрем - до 1,07 млн. При текущих темпах продаж потребовалось бы 1,9 месяца для реализации выставленных на продажу домов - это рекордно низкий показатель.

"Продажи домов выросли в декабре, в целом в 2020 году мы наблюдали максимальные показатели продаж с 2006 года, несмотря на пандемию", - отмечает главный экономист NAR Лоуренс Юн.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

 

Теги: #недвижимость #сша #перепродажи
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