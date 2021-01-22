Экономика

15:26 22.01.2021

Розничный товарооборот в Украине в 2020 году вырос на 8,4% – Госстат

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Розничный товарооборот в Украине в 2020 году вырос на 8,4% – Госстат

Оборот розничной торговли Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах вырос на 8,4%, сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в декабре по сравнению с предыдущим месяцем розничный товарооборот увеличился на 20%, к декабрю 2019 года – на 13,4%.

Наибольший рост оборота розничной торговли в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксирован в Киевской (на 18,7%), Запорожской (на 15,7%), Черниговской (на 14,2%), Волынской (на 13,7%), Хмельницкой (на 13,2%), Полтавской и Кировоградской (на 10,8%), Днепропетровской (на 10,3%), а также Тернопольской (на 10,2%) областях.

По данным статведомства, лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота по итогам 2020 г. стали: г. Киев (237,932 млрд грн), Днепропетровская (114,251 млрд грн), Киевская (101,323 млрд грн), Харьковская (88,898 млрд грн), Одесская (88,440 млрд грн), Львовская (70,905 млрд грн), Запорожская (52,805 млрд грн), Полтавская (38,599 млрд грн), Винницкая (33,702 млрд грн) и Черкасская (29,577 млрд грн) области.

В Донецкой области за отчетный период розничный товарооборот увеличился на 3,4% (37,466 млрд грн), Луганской – на 4,9% (до 11,334 млрд грн).

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли (юрлиц) в декабре-2020 по сравнению с декабрем-2019 года вырос на 12,3%, к ноябрю 2020г – на 19,9%, составив 97,835 млрд грн.

Розничный товарооборот предприятий в 2020 г увеличился на 7,9% (к 2019 г) - до 874,428 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий за 2020 г. по сравнению с 2019 г увеличился на 2,9% и составил 2,430 трлн грн.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Теги: #товарооборот #розничная_торговля
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