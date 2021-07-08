Шмыгаль отрицает влияние ситуации в Беларуси на отношения Украины и Литвы и ожидает товарооборота в 2021 на уровне 2019-го

Ситуация в Беларуси не отразится на отношениях между Украиной и Литвой, в том числе экономических, товарооборот между странами в 2021 году имеет все шансы выйти на допандемийный уровень и достичь $1,5 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Товарооборот и товаров, и услуг между Украиной и Литвой в 2019 году превышал $1,5 млрд в эквиваленте. Несмотря на пандемию, в 2020 году он не сильно сократился – чуть более $1,3 млрд. В этом году у нас есть перспектива вернуть товарооборот до $1,5 млрд", – сказал он в Вильнюсе в четверг на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Я убежден, что ситуация в Беларуси не отразится на двусторонних отношениях наших стран, прежде всего касательно дружественных отношений наших стран. А во вторую очередь, всегда можно искать альтернативные пути для транзита, для логистики", – добавил премьер.

Он уточнил, что речь идет о транспортировке товаров через страны ЕС вместо Беларуси.

"Они есть, это пути через страны ЕС. Убежден, что на пути развития сотрудничества между нашими странами нет физических преград, а политических тем более", – подчеркнул Шмыгаль.

Согласно данным Госстата, за январь-апрель 2021 года экспорт из Украины в Литву вырос на 8,1% – до $153,2 млн, а импорт сократился на 7,7% - до $296,8 млн.