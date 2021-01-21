Экономика

17:20 21.01.2021

Украино-саудовская рабочая группа развития торговли и инвестиций в агросфере Украины начала работу

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Украино-саудовская рабочая группа развития торговли и инвестиций в агросфере Украины начала работу

Состоялось первое заседание украино-саудовской рабочей группы по развитию торговых и инвестиционных отношений в сельскохозяйственной сфере, на которой саудовскую сторону возглавлял представитель государственной инвестиционной компании Salic Уильям Ингланд, которой в Украине принадлежит агрохолдинг "Континентал Фармерз Групп", сообщило Минэкономики в четверг.

По данным ведомства, экспорт украинской сельхозпродукции в январе-ноябре 2020 года в Саудовскую Аравию увеличился на 11% относительно аналогичного периода 2019 года и составил $410,9 млн. Основными статьями экспорта стали зерновые культуры, мясо и съедобные субпродукты, жиры и масла, молоко и молочные продукты, яйца птицы, натуральный мед.

Как отмечает Минэкономики, целью рабочей группы является расширение торговли сельхозпродукцией с Саудовской Аравией, привлечение ее инвестиций в сельское хозяйство Украины, а также использование логистических мощностей Саудовской Аравии для продвижения украинской продукции на рынки других государств стран Персидского залива и MENA.

Как сообщалось, единственным акционером компании Salic является государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. В Украине Salic с ноября 2018 года ведет деятельность через свою дочернюю компанию Continental Farmers Group (CFG), объединенную с агрохолдингом "Мрия" под названием "Континентал Фармерз Групп". Земельный банк в обработке "Континентала" составляет 195 тыс. га в Западной Украине.

Как сообщалось, в сентябре 2020 из морпорта "Черноморск" в Саудовскую Аравию была осуществлена первая за 12 лет поставка пшеницы – 160 тыс. тонн. По словам гендиректора "Континентал Фармерз Групп" Георга фон Нолкена, данная сделка является сигналом серьезных инвестиционных намерений Саудовской Аравии в отношении Украины.

Теги: #агросектор #украина #саудовская_аравия
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