Экономика

13:02 19.01.2021

Украинские банки в 2020 сократили количество структурных подразделений на 10,8% - НБУ

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Украинские банки в 2020 сократили количество структурных подразделений на 10,8% - НБУ

Украинские банки в 2020 году сократили количество структурных подразделений на 10,8%, или на 868 отделений – до 7,134 тыс.

Согласно данным, размещенным на сайте Национального банка Украины (НБУ), по итогам 2020 года Ощадбанк прекратил работу 490 отделений (сократив их количество до 1,837 тыс.), ПриватБанк – 211 (до 1,717 тыс.), Райффайзен Банк Аваль – 100 (до 396), Альфа Банк – 39 (до 218), ТАСкомбанк и Сбербанк – по 16 (до 87 и 90 соответственно), Укрсиббанк – 12 (до 272), банк "Кредит Днепр" и ПИБ – по восемь (до 28 и 26 соответственно) и Укрбудинвестбанк – семь (до 48).

Указывается, что в октябре-декабре-2020 банки закрыли 195 структурных подразделений, в том числе Ощадбанк – 94, Райффайзен Банк Аваль – 60, ПриватБанк – 33.

В то же время в 2020 году банки открыли 79 отделений, в том числе государственный Укргазбанк - 26 подразделений, расширив свою региональную сеть до 276 филиалов, Аккордбанк – восемь (до 79), банк "Сич" – шесть (до 60), ПУМБ – 16 (до 224), А-Банк – семь (до 232), банк "Альянс" – пять (до 25).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2021 года Ощадбанк остается лидером по количеству отделений (1,837 тыс.), второе место занимает ПриватБанк (1,717 тыс.), третье – Райффайзен банк Аваль (396), четвертое – Укргазбанк (276) и пятое – Укрсиббанк(272).

С одним открытым отделением, как и в первом полугодии, работают Проминвестбанк (ПИБ), Альбанк, банки "Траст-Капитал", "Кредит Европа" и "Фамильный", БТА Банк, а без подразделений – ИНГ Банк Украина, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития (УБРР), Кредитвест Банк, Дойче Банк ДБУ, СЕБ Корпоративный Банк, Альпари Банк, банк "Авангард" и банк "Портал", свидетельствуют данные регулятора.

 

Теги: #сокращение #банки #структуры
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