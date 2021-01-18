Экономика

12:18 18.01.2021

"Прогрестех-Украина" привлечена к программе по возобновлению полетов Boeing 737 MAX

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"Прогрестех-Украина" привлечена к программе по возобновлению полетов Boeing 737 MAX

ООО "Прогрестех-Украина", входящее в международный холдинг Progresstechgroup, будет привлечено к программе по возвращению в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, сообщается на сайте компании.

"Компания Boeing вскоре непременно покинет зону высокой турбулентности, в которую она попала после остановки в марте 2019 года полетов 737 MAX. Программа по возвращению в эксплуатацию нового поколения среднемагистральных самолетов Boeing успешно выполняется, в том числе с участием украинской инженерной команды", - цитируется в сообщении директор "Прогрестех-Украина" Антон Кульчицкий.

Он напомнил, что в декабре 2020 года 737 MAX выполнил первые коммерческие рейсы после отмены моратория на его полеты Федеральной авиационной администрацией США (Federal Aviation Administration, FAA). Ожидается, что в ближайшее время процесс возвращения воздушного судна в эксплуатацию значительно ускорится. Кроме этого, Boeing уже возобновил поставки самолета и получил первый после 20-месячного перерыва большой заказ на 737 MAX.

По словам Кульчицкого, "Прогрестех-Украина" поддерживает Boeing в коммуникации с эксплуатантами по ТО и подготовке к полетам ранее приобретенных ими воздушных судов, которые не поднимались в небо уже почти два года.

Инженеры украинской компании также обрабатывают и обобщают результаты вычислений на прочность элементов конструкции самолета. Это поможет сервисному центру Boeing быстро и эффективно реагировать на запросы авиакомпаний, которые постепенно возвращают свои 737 МАХ в расписание авиарейсов.

Помимо этого, "Прогрестех-Украина" участвует в работах по возобновлению поставки уже собранных воздушных судов, которые длительное время сохраняются производителем. Комплекс работ охватывает инженерную оценку технического состояния парка 737 MAX, оформление отчетов и предоставление данных инспекторам FAA и заказчикам, разработку технических требований к повторному тестированию бортовых систем. Кроме того, при необходимости, формируется заказ на дополнительное оборудование и комплект запчастей для самолетов.

Кульчицкий высоко оценил действия субъектов авиационной отрасли, которые позволили вернуть в строй 737 МАХ. По его мнению, за последние 20 месяцев проведена тотальная экспертиза локальных ошибок в работе систем самолета и общих просчетов в надзоре за безопасностью полетов. Повышены критерии надежности, модернизировано процедуры сертификации самолета и аттестации авиационного персонала. Развернута работа по приведению всего имеющегося парка 737 МАХ в соответствие с новыми стандартами и требованиями.

"Флагман среднемагистрального флота Boeing получил реальный шанс вернуться в эксплуатацию в статусе наиболее надежного и безопасного самолета в истории гражданской авиации. Это результат масштабной командной работы, консолидации усилий всей отрасли, включая производителя и его партнеров, регуляторов и авиаперевозчиков во всем мире. Я горжусь тем, что коллектив "Прогрестех-Украина" является частью этой высокопрофессиональной, целевой интернациональной команды", - добавил он.

Компания "Прогрестех-Украина" предоставляет инженерные услуги и разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Входит в состав международного холдинга Progresstechgroup, объединяющий ряд инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 14 офисов по всему миру. Основным партнером и заказчиком "Прогрестех-Украина" является компания Boeing.

Теги: #boeing_737_max #прогрестех_україна
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