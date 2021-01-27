Экономика

16:30 27.01.2021

Европейский регулятор снял запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX

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Европейский регулятор снял запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX

 Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило Boeing Co. вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX, сняв запрет, действовавший почти два года.

"Проведя тщательный анализ, мы пришли к выводу, что самолеты 737 MAX могут безопасно вернуться к полетам, - заявил главный исполнительный директор ведомства Патрик Ки. - Проведенная оценка была полностью независимой. Мы задавали сложные вопросы до тех пор, пока не получали ответов, и настаивали на решениях, которые удовлетворяли бы нашим собственным требованиям безопасности".

Как сообщалось, Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) еще в ноябре 2020 года разрешило Boeing вернуть самолеты в эксплуатацию.

Полеты самолетов 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года, сразу после второй за пять месяцев авиакатастрофы, в ходе которой при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В соответствии с требованием EASA, для возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX требуется обновление их ПО, а также дополнительная тренировка экипажей наряду с другими мерами.

Теги: #boeing_737_max #easa
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