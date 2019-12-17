Экономика

09:25 17.12.2019

Boeing приостановит производство 737 MAX в январе 2020 года

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Boeing приостановит производство 737 MAX в январе 2020 года

Американская Boeing Co. приняла решение приостановить производство самолетов 737 MAX в январе 2020 года, говорится в сообщении компании.

После запрета на полеты этой модели, "Boeing продолжал постройку, и в настоящее время на складе находится около 400 самолетов", отмечается в пресс-релизе.

"Ранее мы заявляли, что будем постоянно проводить переоценку производственных планов, если запрет на полеты MAX будет продолжаться дольше, чем мы ожидали", - говорится в сообщении. В результате компания приняла решение, что более важным является поставка клиентам имеющихся лайнеров и временная остановка выпуска новых, начиная со следующего месяца

"Безопасное возвращение 737 MAX в эксплуатацию является нашим приоритетом", - отмечает компания.

До прошлой недели Boeing все еще надеялся получить сертификацию для самолета до конца этого года. Однако глава Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стивен Диксон сообщил, что нет никаких шансов, что процесс сертификации может быть завершен до конца 2019 года.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Котировки акций Boeing упали по итогам торгов в понедельник на 4,3%. Капитализация авиастроительной компании с начала текущего года выросла чуть более чем на 1% и составляет сейчас около $192,3 млрд.

Теги: #boeing_737_max #производство #boeing
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