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04:57 08.01.2021

Минюст США: Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования обвинений в мошенничестве

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Минюст США: Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования обвинений в мошенничестве

Компания Boeing согласилась выплатить более $2,5 млрд за снятие обвинений в мошенничестве, связанных с самолетом 737 MAX, сообщил Минюст США.

Министерство юстиции заявило, что соглашение включает в себя штрафы в размере $243,6 млн, компенсационные выплаты клиентам $1,77 млрд и создание фонда помощи жертвам авиакатастроф в размере $500 млн.

"Трагедии рейсов 610 авиакомпании Lion Air и 302 авиакомпании Ethiopian Airlines выявили мошеннические и обманные действия сотрудников одного из ведущих мировых производителей коммерческих самолетов", - заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид Бернс.

"Сотрудники Boeing выбрали путь прибыли, а не честности, скрывая от FAA (авиарегулятор США - ИФ) существенную информацию о работе своего самолета 737 MAX", - отметил он.

Boeing признал в судебных документах, что авиарегулятор был введен в заблуждение относительно системы коррекции маневрирования MCAS, что привело к авиакатастрофам.

В свою очередь, исполнительный директор Boeing Дэвид Калхун заявил, что соглашение "должным образом признает, как мы не оправдали наших ценностей и ожиданий".

В ноябре 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX, потребовав от Boeing внесения изменений в программное обеспечение и оборудование для решения проблемы, ставшей причиной двух аварий.

В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Теги: #соглашение #сша #выплаты #boeing_737_max
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