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09:25 05.12.2019

Главный инженер подразделения Boeing покидает компанию на фоне проблем с 737 MAX

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Главный инженер подразделения Boeing покидает компанию на фоне проблем с 737 MAX

Главный инженер подразделения коммерческих самолетов Boeing Co. Джон Гамильтон, которому в марте было поручено заниматься расследованием авиакатастроф с участием лайнеров модели 737 MAX, уходит в отставку, пишет газета The Seattle Times со ссылкой на внутренние документы компании.

По данным издания, Гамильтон планировал оставить свой пост еще в прошлом году, но его попросили остаться, чтобы помочь с расследованием и возвращением 737 MAX в эксплуатацию.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Представители Boeing ранее заявляли, что рассчитывают вернуть самолеты 737 MAX в эксплуатацию до конца текущего года, однако большинство авиакомпаний и отраслевых экспертов не ждут возобновления полетов этих лайнеров по крайней мере до начала 2020 года.

Теги: #boeing_737_max #кадры #boeing
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