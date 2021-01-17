Экономика

14:29 17.01.2021

"Энергоатом" направит большую часть полученных от "ГарПока" 5,1 млрд грн на расчеты с Westinghouse и другими поставщиками

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"Энергоатом" направит большую часть полученных от "ГарПока" 5,1 млрд грн на расчеты с Westinghouse и другими поставщиками

НАЭК "Энергоатом" направит большую часть средств из приблизительно 5,1 млрд грн, которые будут получены от ГП "Гарантированный покупатель" в качестве погашения долга, на расчеты по оплате топлива с Westinghouse и другими поставщиками, сообщил врио президента НАЭК Петр Котин.

"Полученные средства преимущественно пойдут на погашение долгов перед нашими поставщиками, в том числе – на оплату топлива компании Westinghouse", – написал он на своей странице в Facebook в воскресенье.

При этом предписание НКРЭКУ, выданное в субботу "ГарПоку", распределить "Энергоатому" как минимум 50% средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" в рамках кредитов трех госбанков на сумму 10,25 млрд грн, он назвал мудрым решением, имеющим большое значение для госкомпании.

"Это существенная не только финансовая, но и политическая поддержка базовой государственной генерации, полностью обеспечивающей население электроэнергией", – разъяснил свою позицию Котин.

По его словам, это первый шаг на пути к выведению "Энергоатома" из жестких дискриминационных условий работы на рынке электроэнергии и начало стабилизации финансового-экономической ситуации компании, долги перед которой составляют 24 млрд грн.

В то же время управляющий партнер консалтинговой компании IMEPOWER Юрий Кубрушко, работающей в том числе на рынке зеленой энергетики, на своей странице в Facebook выразил недоумение статусом принятого НКРЭКУ документа, указав, что решение принималось без обнародования проекта и утверждения на заседании регулятора.

Как сообщалось, 16 января энергорегулятор на своем сайте сообщил, что издал предписание ГП "Гарантированный покупатель" не менее 50% средств, полученных от ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства, направлять на погашение задолженности перед ГП НАЭК "Энергоатом". Начиная с 31 декабря НКРЭКУ намеревалась принять постановление, которым предусматривалось направить 10,25 млрд грн кредитных средств "Укрэнерго", полученных от трех госбанков и подлежащих перечислению "ГарПоку" на погашение долгов перед генерацией, кроме долгов перед ВИЭ-генерацией на 1 августа 2020 года, но переносила этот вопрос. На заседании 15 января она отказалась от его рассмотрения, указав, что будет подготовлено новое решение.

Проект решения подвергли критике, в частности, представители отрасли, бизнес-сообщества, ЕБРР, Секретариат Энергосообщества.

15 января в интервью агентству "Интерфакс-Украина" премьер Денис Шмыгаль отметил, что правительство склоняется к распределению этих средств поровну между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией.

В сентябре Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергатом" в присутствии президента Зеленского подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС. До этого ядерное топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 уже использовалось в шести украинских атомных реакторах.

В декабре 2019 году ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.

Теги: #гарпок #энергоатом
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