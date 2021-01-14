Экономика

16:38 14.01.2021

Гендиректором "ДТЭК Энерго" назначен операционный директор Салеев

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Гендиректором "ДТЭК Энерго" назначен операционный директор Салеев

Генеральным директором "ДТЭК Энерго" назначен Ильдар Салеев, с октября 2020 года работавший в компании в должности операционного директора.

Согласно пресс-релизу компании, Дмитрий Сахарук, который ранее возглавлял "ДТЭК Энерго", назначен исполнительным директором головной компании - ДТЭК.

Салеев начал свою карьеру в 2006 году в ДТЭК в качестве руководителя направления инвестиционной деятельности в угольные предприятия. В 2010-м перешел в Corum Group. С 2015 года продолжил работу в "Метинвест Холдинге" в должности руководителя направления закупок по операционной деятельности. В августе 2018 года возглавил "ДМЗ" ("Донецксталь"), где работал до октября 2020-го.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, перед новым руководителем стоит задача подготовить ТЭС к переходу на новый режим работы в объединенной энергосистеме Украины, быть активным участником рынка вспомогательных услуг и найти точки роста через апробацию новых технологий.

"В свете глобальных трендов украинская энергетика переживает существенную трансформацию. Изменения в первую очередь затрагивают тепловую генерацию и угольную отрасль, потому что они внесут самый существенный вклад в декарбонизацию экономики и защиту климата", - отметил он.

"Наш приоритет – повышение операционной эффективности и гибкости бизнеса, что позволит улучшить конкурентоспособность нашего угля и киловатт-часа. Мы планируем и дальше внедрять проекты по цифровизации предприятийи развивать новые направления. Наряду с производственными задачами "ДТЭК Энерго" продолжает держать курс на устойчивое развитие бизнеса: в фокусе - и экология, и безопасность на производстве, и развитие, и обучение персонала, и справедливая трансформация угольных регионов. Таким образом, наш бизнес должен стать более технологичным, эффективным и современным", - сказал Салеев.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК".

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #кадры #дтэк
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