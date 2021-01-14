Экономика

12:16 14.01.2021

Газ для населения по регулируемой цене будет реализовываться "Нафтогазом" через ППН - Герус

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Газ для населения по регулируемой цене будет реализовываться "Нафтогазом" через ППН - Герус

Природный газ для бытовых потребителей (населения) по регулируемой государством цене 6,99 грн за кубометр до завершения карантина или отопительного сезона будет реализовываться поставщиком последней надежды (ППН), которым на сегодня является "дочка" "Нафтогаза Украины", сообщил председатель парламентского комитета по ТЭК Андрей Герус.

"А никто никого не заставляет продавать, поскольку есть поставщик последней надежды", - написал он в комментариях в соцсети "Фейсбук".

Герус подчеркнул, что готовящееся решение – это не спецобязательства. В то же время он детально не разъяснил готовящий механизм реализации решения.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января поручил подготовить государственное регулирование цены на газ для населения на период карантина по 6,99 грн за куб. м.

По его словам, в настоящее время ряд газсбытов реализует газ населению по цене 10 грн и более за 1 куб. м, таким образом, введение госрегулирования позволит украинским домохозяйствам не почувствовать резкий рост цен на газ на мировых рынках.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что это временная мера, и Украина не намерена отказываться от уже запущенного рынка газа для населения.

"Нафтогаз" в тот же день вечером сообщил, что его газопоставляющая компания (ГПК) готова поставлять газ на таких условиях. Для клиентов ГПК, ранее оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров.

"Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантинных ограничений. Мы готовы "принять на ППН" всех, кто окажется без поставщика газа в случае неготовности газсбытовой компании обеспечить определенную правительством цену в 6,99 грн за куб. м", – заверил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

ГПК "Нафтогаз" в октябре-ноябре 2019 года обслуживал более 410 тыс. бытовых потребителей Донецкой области, которые автоматически перешли к нему, как к ППН.

В декабре-январе ГПК, как ППН, начал обслуживать 270 тыс. бытовых потребителей Херсонской области.

Теги: #газ #герус #потребители
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