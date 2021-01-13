Рада в январе проголосует в 1-м чтении законопроект о снижении цены на транспортировку газа, надеется Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко надеется, что парламенту удастся в январе проголосовать в первом чтении за изменения в законодательство относительно регулирования (снижения) цены на транспортировку природного газа.

"Правительство предлагает определенные законодательные изменения, они сейчас дорабатываются... Думаю, в ближайшее время, завтра-послезавтра, будет законопроект, который или правительство, или депутаты внесут, который мы попытаемся еще в январе хотя бы в первом чтении проголосовать, чтобы это произошло быстро", - сказал Корниенко на брифинге в среду в Киеве.