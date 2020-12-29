Акционеры УГМК продлили полномочия действующего гендиректора еще на год

Акционеры ЧАО "Украинская горно-металлургическая компания" (УГМК, Киев), одной из крупнейших металлосервисных компаний страны, продлили полномочия действующего генерального директора компании Дмитрия Голикова еще на один год.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет 29 декабря текущего года.

При этом уточняется, что полномочия Голикова пролонгируются с 8 января 2021 года по 9 января 2022 года.

Как сообщалось, собрание акционеров 17 декабря 2019 года назначило гендиректором УГМК директора ООО "Регион" Дмитрия Голикова с 8 января 2020 года до 7 января 2021 года.

УГМК создана в 1998 году, является одним из крупнейших металлотрейдеров Украины по продажам металлопроката и труб.

По данным НДУ на третий квартал 2020 года, в собственности компаний Lanacomo Limited и Leadpoint Limited (обе - Кипр) находятся пакеты акций по 30,418% каждая, ООО "УГМК - Николаев" - 5%.

При этом, согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей и общественных организаций, конечными бенефициарами являются Сергей Тарута и гражданин Армении Саргис Исраэлян. Ранее бенефициарами значились С.Тарута и гендиректор "ИСД" Олег Мкртчан.

Уставный капитал УГМК составляет 22,028 млн грн, номинал акции – 1 грн.