Экономика

16:07 28.12.2020

"Запорожсталь" продолжает проекты экомодернизации в рамках обязательств перед облгосадминистрацией и горсоветом

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"Запорожсталь" продолжает проекты экомодернизации в рамках обязательств перед облгосадминистрацией и горсоветом

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" продолжает реализацию проектов экомодернизации, предусмотренных меморандумами с местной властью: с Запорожской облгосадминистрацией - о совместных обязательствах в сфере охраны окружающей среды до 2027 года, и с Запорожским городским советом - о совместных действиях в сфере улучшения состояния окружающей среды.

Согласно пресс-релизу предприятия в понедельник, одним из дополнительных обязательств, которые комбинат "Запорожсталь" группы "Метинвест" взял на себя для снижения нагрузки от собственного производства на окружающую среду, стало строительство аспирационных систем на хвостовых частях аглофабрики. Инвестиции предприятия в проект – около 235 млн грн.

Комплексный подход предприятия к экологизации производства позволил реализовать крупнейшие кейсы промышленной трансформации, которые были отмечены как лучшие в отрасли. Так, комбинат реализовал разнонаправленные проекты экологической модернизации для улучшения качества воздуха (модернизация и строительство новых аспирационных систем в агломерационном и доменном цехах), снижения нагрузки на водный бассейн (строительство новой травильной линии с установкой регенерации травильных растворов) и почву (установка комплексов по переработке отходов металлургического производства).

В целом на экологизацию производства с 2012 года "Запорожсталь" направила более 15 млрд грн.

В свою очередь горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" за последние три года инвестировала в экологические проекты около 8 млрд грн, капитальные инвестиции в январе-сентябре текущего года составили 3,9 млрд грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #экомодернизация #метинвест #запорожсталь
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