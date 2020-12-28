Дорожники закончили строительство нового моста через Чертомлык на автодороге Н-23, военные демонтируют понтонную переправу

Дорожники закончили строительство нового моста через реку Чертомлык в селе Алексеевка Никопольского района на автодороге Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в своем Telegram-канале, военные инженеры демонтируют понтонную переправу, установленную в связи с разрушением старого моста.

"Укравтодор" отмечает, что за весь период существования понтонно-мостовой переправы по ней проследовало более 600 тыс. транспортных средств. Ее длина составляла 160 м, ширина проезжей части – 6,5 м, общая ширина – 8 м.

"Мы благодарны военным за помощь и оперативное наведение понтонно-мостовой переправы. Благодаря мастерству, слаженной работе и опыту специалистов отдельного полка поддержки командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, "Укравтодор" смог организовать оперативное строительство нового моста, а водители и местные жители имели возможность безопасно пересекать реку на национальном маршруте", - цитирует пресс-служба главу агентства Александра Кубракова.

Согласно графику работ, проезд по новому мосту будет обеспечен 30 декабря 2020 года.

Подрядчиком на объекте выступает турецкая ООО "Онур Конструкцион".

Характеристики нового моста: полная длина - 161,4 м, схема моста - 45 + 69 + 45 м, количество и ширина полос движения - 2×3,75 м, ширина полосы безопасности – 1 м.