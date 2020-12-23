Экономика

14:32 23.12.2020

Премьер Украины анонсировал пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

1 мин читать
Премьер Украины анонсировал пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал пересмотр государственного бюджета на 2021 год после первого квартала.

"Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет, может быть, и будет пересмотрен", - сказал премьер в ходе заседания правительства в среду.

По его словам, при таком условии будут увеличены расходы на соцвыплаты, в частности, на увеличение зарплат медикам.

"Сейчас такой рост зарплат запланирован на уровне 30%, или в среднем "плюс" 2,5 тыс. грн", - указал Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #госбюджет #пересмотр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 22.12.2020
Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7 и ЕС

Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7 и ЕС

19:46 20.12.2020
Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

03:27 19.12.2020
Шмыгаль: миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели

Шмыгаль: миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели

00:33 19.12.2020
В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков - Шмыгаль

В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков - Шмыгаль

18:33 18.12.2020
Шмыгаль призвал дипломатов активно и настойчиво защищать украинский бизнес за рубежом

Шмыгаль призвал дипломатов активно и настойчиво защищать украинский бизнес за рубежом

21:33 17.12.2020
Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю

Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю

20:55 17.12.2020
Шмыгаль: Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть вакцинированы

Шмыгаль: Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть вакцинированы

20:51 17.12.2020
Шмыгаль: вакцины от COVID-19 для всех невозможно привезти сразу, но и не все захотят вакцинироваться

Шмыгаль: вакцины от COVID-19 для всех невозможно привезти сразу, но и не все захотят вакцинироваться

20:21 17.12.2020
На сегодня Украина находится на "плато" по заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль

На сегодня Украина находится на "плато" по заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль

19:22 16.12.2020
План доходов госбюджета-2021 выглядит завышенным - КШЭ

План доходов госбюджета-2021 выглядит завышенным - КШЭ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

Свыше 23% украинских работодателей планируют увеличить зарплаты в 2021 – опрос Jooble

Philip Morris подал иск к Украине в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин выделил 10,1 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

"Укравтодор" завершил строительство дороги от Борисполя до Полтавы

"Днепротяжмаш" в 2020 ожидает падения продаж горно-металлургической продукции ориентировочно на 14%

Цена газа для тепловиков по ПСО в декабре увеличится на 13,5% – "Нафтогаз"

Украина должна отказаться от продажи древесины на аукционах во избежание остановки переработчиков после снятия моратория на экспорт - мнение

Минприроды предложит Раде в разы или десятки раз повысить штрафы за экологические нарушения

"Энергоатом" в 2021 сможет полностью отказаться от хранения ОЯТ в РФ

Украинский сервис доставки Raketa становится Rocket и выходит на международный уровень

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА