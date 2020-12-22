"Антонов" не претендует на нишу пассажирских самолетов

ГП "Антонов" (Киев) не претендует на нишу пассажирских самолетов, сообщил и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков во вторник в ходе визита на предприятие генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

В мероприятии также приняли участие замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Тарас Коваленко и председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Мы не претендуем на нишу пассажирских самолетов, но лучших военно-транспортных самолетов в мире нет", - заявил Бычков.

В то же время, по словам Гусева, в рамках процесс трансформации "Укроборонпрома", "Антонов" станет центром аэрокосмического холдинга, который откроет новые возможности: и по комплектующим, и по общим проектам с известными компаниями, и по привлечению финансов, которые в настоящее время очень нужны.

"Состояние, в котором находится авиационная отрасль, недопустимо для современной европейской страны - именно поэтому мы обсуждаем сегодня возможности и перспективы. "Антонов" является особенным предприятием для страны и мира", - подчеркнул гендиректор "Укроборонпрома".

Гусев также сообщил, что контракт с Министерством обороны по строительству трех новых транспортных самолетов Ан-178 будет подписан уже до конца этого года.

"В течение экскурсии производственными помещениями завода мы успели провести переговоры с Укрэксимбанком и получить заверения, что это произойдет в 2020 году. Мы сделаем для этого все возможное, а если нужно, и невозможное", - отметил он.

В то же время ранее в интервью "Интерфакс-Украина", текст которого вскоре будет доступен на сайте информационного агентства, министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что проект создания государственной авиакомпании, о которой ранее говорил президент, затевался непосредственно с целью поддержать "Антонов".

"АНы стоят в ядре всего этого концепта безусловно. По большему счету это затевается в первую очередь ради АНов. Знаете, зачем? Потому что когда наш госконцерн "Антонов" приезжает на крупнейшую выставку Ле-Бурже по авиации и предлагает покупать наши самолеты, им задают абсолютно логичный вопрос: "А где вы на них летаете?". А нигде. Поэтому и мир на них летать не особо-то и торопится, какими бы хорошими они ни были. Так что прежде чем мы не начнем доверять своему бренду и авиапроизводителю, о выходе на мировой рынок нечего и думать", - отметил Криклий.

По словам министра, страна должна поддерживать национальное авиапроизводство: давать заказы на самолеты военного назначения и на гражданские суда - находить решения для того, чтобы не потерять статус авиапроизводителя.