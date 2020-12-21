НБУ в 2021г возобновит ежегодное стресс-тестирование о определится со сроками восстановления буфера капитала - отчет о финстабильности

Национальный банк Украины в 2021 году возобновит ежегодное стресс-тестирование банков и определится со сроками восстановления буфера капитала, свидетельствует отчет о финансовой стабильности за декабрь 2020 года.

"Вместе с тем в 2021 году НБУ возобновит практику ежегодного регулярного стресс-тестирования", - указано в отчете, обнародованном центробанком в понедельник.

При этом НБУ на протяжении первого полугодия 2021 года примет решение о графике формирования банками буферов капитала с учетом состояния банковской системы и макроэкономической ситуации, тогда как ранее центробанк анонсировал такое решение в первом квартале следующего года.

Как отмечается в отчете, буферы консервации капитала и системной важности были задекларированы в начале кризиса, что должно позволить использовать имеющийся дополнительный запас капитала для покрытия возможных убытков и нарастить кредитный портфель. Решение о сроках восстановления буферов будет принято только в 2021 году, учитывая состояние экономики после кризиса, и предусматривает длительный период их построения. Поэтому сейчас банки имеют возможность гибко использовать сформированный до кризиса ресурс собственного капитала", - указано в документе.