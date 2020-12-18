Экономика

16:18 18.12.2020

Криклий подписал соглашение с ЕБРР о привлечении EUR450 млн на капремонт трассы Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова

1 мин читать

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Кабинет министров Украины в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия заключили кредитное соглашение на EUR450 млн по проекту "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)".

Как сообщается на сайте министерства, средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.

"В рамках программы президента "Большое строительство" в этом году строится рекордное количество автодорог. Уже обновлено более 4 тыс. км дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с ЕБРР "Развитие трансъевропейской транспортной сети". Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем", - прокомментировал подписание соглашения министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети" будет реализован за счет EUR450 млн кредита от ЕБРР и EUR450 млн от Европейского инвестиционного банка.

Средства будут направлены на капитальный ремонт пяти участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного обхода Львова

Как сообщалось, Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение"

Теги: #соглашение #ебрр #криклий
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:39 18.12.2020
ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

15:11 18.12.2020
Канада и Украина в 2021 году модернизируют соглашение о свободной торговле - посол

Канада и Украина в 2021 году модернизируют соглашение о свободной торговле - посол

03:02 18.12.2020
МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

19:51 16.12.2020
Аваков обсудил с главой МИД Италии подписание обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций

Аваков обсудил с главой МИД Италии подписание обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций

17:16 16.12.2020
Соглашение между Украиной и Великобританией может заработать с 1 января – торгпред

Соглашение между Украиной и Великобританией может заработать с 1 января – торгпред

04:15 10.12.2020
ЕС и Великобритания до воскресенья определят, есть ли шанс на соглашение по Brexit – СМИ

ЕС и Великобритания до воскресенья определят, есть ли шанс на соглашение по Brexit – СМИ

16:41 09.12.2020
Метро во время усиленного карантина будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству - Криклий

Метро во время усиленного карантина будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству - Криклий

17:41 03.12.2020
Советник делегации ЕС в Украине предлагает отдать ЕБРР 10% акций УЗ чтобы освободить компанию от обслуживания финансовых долгов

Советник делегации ЕС в Украине предлагает отдать ЕБРР 10% акций УЗ чтобы освободить компанию от обслуживания финансовых долгов

13:09 03.12.2020
Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте"

Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте"

13:03 01.12.2020
Криклий не исключает введения ограничений по количеству пассажиров на транспорте

Криклий не исключает введения ограничений по количеству пассажиров на транспорте

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение"

ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

ПОСЛЕДНЕЕ

Новосозданное "РесурсПромЗахид" купило Вишняковский спиртзавод за рекордные 234 млн грн

"Нафтогаз" стал собственником "Надра Юзовская" – глава Госгеонедр

"Укрзализныця" в 2021 намерена нарастить продажи металлолома

"УЗ" назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы - Одесса и Киев - Рахов на праздники

"Укртранснафта" заработает на операции по продаже купленной весной на спаде цен нефти $13 млн – глава компании

"Укртранснафта" в 2020 увеличит транзит нефти на 1,5% - глава компании

Украина и Беларусь продлили договор на транзит нефти на 2021 – глава "Укртранснафты"

Взаиморасчеты между государством, "Нафтогазом" и "Укрнафтой" должны завершиться 18 декабря – Гавриленко

"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

"Укравтодор" откроет движение через мост-долгострой в Черновицкой области 28 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА