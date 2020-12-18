Криклий подписал соглашение с ЕБРР о привлечении EUR450 млн на капремонт трассы Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Кабинет министров Украины в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия заключили кредитное соглашение на EUR450 млн по проекту "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)".

Как сообщается на сайте министерства, средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.

"В рамках программы президента "Большое строительство" в этом году строится рекордное количество автодорог. Уже обновлено более 4 тыс. км дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с ЕБРР "Развитие трансъевропейской транспортной сети". Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем", - прокомментировал подписание соглашения министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети" будет реализован за счет EUR450 млн кредита от ЕБРР и EUR450 млн от Европейского инвестиционного банка.

Средства будут направлены на капитальный ремонт пяти участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного обхода Львова

Как сообщалось, Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение"