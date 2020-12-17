Зеленский подписал изменения в закон "О концессии" об отсрочке использования электронной торговой системы до сентября 2021г.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в пункт 1 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О концессии" №1024-IX, который Верховная Рада приняла 2 декабря, сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

"Документ откладывает до 1 сентября 2021 года вступление в силу отдельных положений закона "О концессии", определяющих использование электронной торговой системы, для обеспечения ее создания и надлежащей подготовки к внедрению", - указано в сообщении.

Согласно документу, проектирование, разработка, тестирование и внедрение этой электронной системы требует значительных временных и финансовых ресурсов, а в условиях ограниченности бюджетных средств возникает необходимость привлечения внебюджетного финансирования, существенным препятствием для чего стала эпидемия коронавирусной болезни COVID-19.

"Реализация положений закона будет способствовать надлежащей разработке качественных и понятных правил функционирования электронной торговой системы, надлежащих алгоритмов защиты конфиденциальной информации, размещенной в такой системе, а также стабильности работы созданной инфраструктуры", - указано в сообщении.