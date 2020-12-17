Цена биткойна превысила отметку в $22 тыс

Биткойн в ходе торговой сессии дорожал на 3,7%, в пике достигая отметки в $22,148 тыс. долларов, свидетельствуют данные торговых площадок на 05:11 по Киеву.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

По состоянию на 05:39 курс биткойна колеблется на уровне $21,859 (+2,3%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас «добыта» большая часть биткойнов.