Экономика

06:16 17.12.2020

Цена биткойна превысила отметку в $22 тыс

1 мин читать
Цена биткойна превысила отметку в $22 тыс

Биткойн в ходе торговой сессии дорожал на 3,7%, в пике достигая отметки в $22,148 тыс. долларов, свидетельствуют данные торговых площадок на 05:11 по Киеву.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

По состоянию на 05:39 курс биткойна колеблется на уровне $21,859 (+2,3%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас «добыта» большая часть биткойнов.

Теги: #биткоин
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:52 14.11.2018
Биткойн упал на 10%, до минимума с июня

Биткойн упал на 10%, до минимума с июня

18:11 23.07.2018
Биткойн превысил $7500 и достиг максимума за два месяца

Биткойн превысил $7500 и достиг максимума за два месяца

14:11 01.04.2018
Популярные туристические достопримечательности в Германии стали принимать криптовалюту

Популярные туристические достопримечательности в Германии стали принимать криптовалюту

10:21 03.01.2018
Муфтий Египта запретил торговлю биткойнами вслед за светскими властями

Муфтий Египта запретил торговлю биткойнами вслед за светскими властями

11:20 26.12.2017
Курс биткойна может упасть до нуля - Morgan Stanley

Курс биткойна может упасть до нуля - Morgan Stanley

08:40 21.11.2017
Курс биткойна продолжает бить рекорды, превышает $8000

Курс биткойна продолжает бить рекорды, превышает $8000

18:26 13.10.2017
Гражданство Вануату можно купить за биткойны

Гражданство Вануату можно купить за биткойны

10:44 13.10.2017
Курс биткойна в пятницу установил новый рекорд, поднявшись выше $5800

Курс биткойна в пятницу установил новый рекорд, поднявшись выше $5800

13:11 06.09.2017
Украинская юридическая фирма начала принимать Bitcoin в качестве оплаты за услуги

Украинская юридическая фирма начала принимать Bitcoin в качестве оплаты за услуги

14:35 11.08.2017
В Украине назрела необходимость признания Bitcoin валютой - нардеп

В Украине назрела необходимость признания Bitcoin валютой - нардеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Интерпайп" продолжит выкуп своих евробондов, рассматривает разные инструменты для финансирования Capex – гендиректор

Курс биткойна превысил $20 тыс. и достиг рекорда

Кабмин согласовал покупку "Нафтогазом" "Надра Юзовская"

Аграрное министерство в Украине будет восстановлено в начале 2021 года - премьер

"Метинвест" завершил экопроект по реконструкции аглофабрики на ММК им. Ильича более чем на $160 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Интерпайп" продолжит выкуп своих евробондов, рассматривает разные инструменты для финансирования Capex – гендиректор

План доходов госбюджета-2021 выглядит завышенным - КШЭ

США ввели санкции против компаний из КНР и ОАЭ, которые помогали продавать иранские нефтехимические продукты

Испанские компании претендуют почти на 20% средств фонда восстановления экономики ЕС

Посев озимых под урожай-2021 сократился на 9,3% к прошлому году

Курс биткойна превысил $20 тыс. и достиг рекорда

Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 27,85 грн/$1

Украина выходит из международных договоров в энергетической сфере, заключенных в рамках СНГ

"УЗ" внедряет систему оперативного контроля за обеспечением заявок клиентов на грузоперевозки

Страны с развитой цифровой экономикой и соцзащитой лучше восстановятся от кризиса - ВЭФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА